Sebastián Viera caería de pie: dos equipos de Liga Betplay lo buscarían

Recientemente se dio a conocer la salida de Sebastián Viera del Real Cartagena tras los malos resultados del equipo en el Torneo Betplay, por lo que el conjunto Heroico inicia un nuevo proceso en la 'B' de Colombia.

"Lo que he ganado va a permanecer conmigo toda la vida, más allá de que ahora estoy en esta etapa y hemos perdido dos partidos. Yo no lo veo como que me voy a desprestigiar. No ha terminado el campeonato todavía, no hemos perdido, estamos entre los ocho y no hemos perdido, todavía hay posibilidades de ascender, la vida a mí me ha enseñado que no siempre es color de rosa, hay piedras en el camino y el hombre las va saltando y sigue adelante. Cuando he ganado no fue de la noche a la mañana y sin tropiezos, muchos tropiezos", mencionó el entrenador uruguayo tras la derrota de su equipo.

Lea también: Nacional confirmó convocados y tres bajas para visitar a Bahía en Libertadores

Lo cierto es que ahora el exportero con pasado en Junior de Barranquilla como jugador se encuentra libre y podría llegar a un nuevo club del FPC, pues en la jornada del lunes 22 de abril se dio a conocer la salida de Roberto Torres dejó de ser el entrenador de Boyacá Chicó al presentar su renuncia al club y no conseguir llevar al equipo a lo esperado dentro de su proyecto deportivo.

Luego de caer en casa ante Fortaleza, el mandamás paraguayo habría presentado su renuncia al club y se convirtió en el segundo mandamás que deja el club en este 2025, pues vale la pena mencionar que Juan Carlos Álvarez también dejó al cuadro de Boyacá.

Le puede interesar: Alerta en la Selección Colombia; jugador se lesionó y es duda para Eliminatorias

Por otro lado, Gustavo Florentín dejó su cargo como mandamás de Águilas Doradas tras un mes como mandamás del club tras su salida de Bucaramanga, por lo que se abre la puerta para el uruguayo.

De momento, se desconoce si existe un dialogo con alguno de los dos equipos pero lo cierto es que Sebastián Viera podría llegar a ocupar el puesto de alguno de estos dos clubes de la Liga Betplay tras su salida del Real Cartagena.