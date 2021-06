Sebastián Viera da la cara tras la pelea en El Campín: "Fui provocado"

La conclusión del duelo entre Millonarios y Junior tuvo una gran trifulca donde varios jugadores del 'tiburón' se vieron involucrados en una pelea en contra del delantero azul, Ricardo 'Caballo' Márquez. Entre ellos estuvo el capitán del cuadro barranquillero, Sebastián Viera.

El guardameta reaccionó de manera violenta y se fue con todo a pegarle al futbolista. Por supuesto, tras los hechos Dimayor confirmó que el arquero será sancionado por su reacción.

Viera dio la cara desde su cuenta de Twitter y explicó lo ocurrido, además pidió disculpas por haber reaccionado así a pesar de la experiencia que tiene.

"Agacho la cabeza, no solo por la derrota, si no para ofrecer unas sinceras disculpas por mi comportamiento. En 18 años de profesionalismo muy poco he perdido la templanza que me caracteriza. Fui provocado, y la impotencia jugó en mi contra. Me equivoqué y no hay excusa", indicó.

"A futuro, y con la misma templanza y humildad, me comprometo a seguir luchando y respetando estos colores dentro y fuera de la cancha. A mi familia, a la afición, a la dirigencia y al fútbol, asumo mi error. Vendrán mejores días...", concluyó el portero.

Al final Millonarios derrotó a Junior 2-0 y clasificó a la final del fútbol colombiano, donde disputará el título ante el Deportes Tolima.