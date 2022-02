Sebastián Viera explota y hace férrea defensa a Cruz Real en Junior

Junior de Barranquilla volvió al triunfo en la Liga BetPlay Dimayor después de derrotar 1-0 a América de Cali en condición de local en el estadio Metropolitano en partido de la fecha 8.

A pesar del triunfo, el equipo dirigido por Juan Cruz Real sigue recibiendo críticas por el estilo de juego y principalmente por no "arrasar" a sus rivales cuando juega en Barranquilla.

En conferencia de prensa posterior al partido, Mario Sebastián Viera, portero y capitán de Junior, salió, en tono vehemente, en defensa del entrenador Cruz Real y pidió "analizar mejor" el rendimiento del equipo en la temporada.

Lea también: "Creamos opciones, presionamos y se le ganó a un grande": Cruz Real sacó pecho por su Junior

"En el 2019 cuando salimos campeones, ¿Cómo entramos a los octogonales? No entramos ni primero, ni segundo, ni tercero. ¿El Cali el año pasado cómo entró? Entonces de qué me hablan, si saben cómo está el campeonato. Se sabe cómo es acá, que ahora no se decide nada, lo importante es entrar en los ocho. Si me dices que otro campeonato, en el que debemos ir primeros siempre, va, pero en este no. En las tres Ligas que tengo acá, ¿Cuándo hemos arrasado y cuándo no hemos sufrido? Estoy acá hace 11 años y nunca ganamos 5-0 todos los partidos. Hay que analizar antes de hacer las preguntas, porque parece que no analizan o no saben lo que es acá. Nunca hemos salido campeón de arriba abajo y fácil. Lo nuestro siempre ha sido sufriendo, metiendo, pariendo partidos. Nosotros no jugamos solos, somos humanos. Por más que ustedes piensen que tenemos el súper equipo, nosotros no lo creemos. Hay muchos equipos buenos en la liga y que te quieren joder. A Junior todos le quieren ganar y todos cuando juegan contra nosotros se juegan la vida. Nosotros sabemos eso, pero ustedes, que son de acá, deben saber dónde están parados”, afirmó.

Por otro lado, Viera aseguró que en los 11 años que ha defendido el arco 'rojiblanco' ha cumplido con el posicionamiento que le ha tocado realizar.

Le puede interesar: "Somos uno de los equipos que mejor compite": Osorio defiende al América tras perder vs Junior

"Hace 11 años estoy en el arco de Junior. Junior siempre presiona, trata de ir a buscar los partidos. El posicionamiento tiene que ser como arquero libero y respaldar a mi defensa. Después el partido y el juego te hacen que termines replegado. El posicionamiento es debido a cómo es el juego. No se me dificulta ninguno de los posicionamientos".

Finalmente, el guardameta uruguayo afirmó que el plantel de Junior también trabaja para ganar de local y visitante, pero reiteró que el principal objetivo de clasificar a las finales.

"Nosotros también queremos ganar de local y visitante. Ningún equipo arrasa de visitante. Tenemos que llegar a las finales y después tratar de ser mejores que los demás. Los partidos se ganan por un gol, no se necesita arrasar. Jugamos en una liga competitiva que los rivales se preparan para ganar, sueñan con salir campeón", dijo.