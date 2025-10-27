Sebastián Villa reforzaría a un 'grande' del FPC en 2026

El nombre de Sebastián Villa vuelve a sonar con fuerza en el fútbol colombiano. El extremo antioqueño, actualmente en Independiente Rivadavia de Argentina, podría reforzar a América de Cali para la pretemporada 2026, según información de América Store.

De acuerdo con la fuente, el atacante de 29 años sería vinculado inicialmente para el torneo internacional de pretemporada que los Diablos Rojos disputarán en Brasil desde el 17 de enero, conocido como la 'Vitoria Cup'.

Equipos que participarán en la Vitoria Cup con América

Este certamen contará con la participación de grandes equipos como Barcelona, Atlético de Madrid, Olympique de Marsella, Celtic, Sevilla, Sao Paulo, Olimpia y Vélez Sarsfield, lo que lo convierte en una vitrina atractiva para Villa.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Villa con Independiente Rivadavia?

El jugador colombiano tiene contrato vigente con Independiente Rivadavia hasta finales de 2025, pero su futuro podría cambiar en las próximas semanas, teniendo en cuenta que hay varios equipos que lo tienen en la mira para quedarse con sus servicios.