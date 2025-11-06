Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 08:43
Sebastián Villa y un mensaje especial para un club colombiano tras ser campeón
El extremo se acordó de Colombia mientras celebraba un nuevo título en su carrera.
El jugador colombiano Sebastián Villa hizo historia en el futbol argentino quedando campeón con Independiente Rivadavia de la Copa Argentina, en una final de película el equipo mendocino se llevó el partido en la tanda de penales luego de empatar en los 90, 2-2, con dos jugadores menos. El colombiano fue el encargado de patear el quinto y último penal con el que su equipo pudo gritar campeón por primera vez en la historia.
Villa no olvida sus orígenes
El jugador colombiano, gran figura en el título de su equipo, se tomó el tiempo de hablar con la prensa al finalizar el partido y en medio de la emoción y la alegría no se olvidó de agradecer a su equipo del corazón, que lo vio crecer y que siempre lo ha estado apoyando. Villa surgió de la cantera del Deportes Tolima y desde entonces además de haberlo representado se ha convertido en fanático del equipo pijao.
En plena celebración el colombiano aprovechó y agradeció a la hinchada y al equipo, esto dijo:
Quiero mandarle un saludo a la gente del Tolima y de Antioquia que siempre me apoya.
🥹🐷“Quiero mandarle un saludo a la gente del Tolima que siempre me apoya”— Dilan Orjuela (@DilanOrjuela5) November 6, 2025
Sin tener nada que ver, haciendo historia en Argentina y Sebastián Villa siempre recuerda al @cdtolima ♥️💛
pic.twitter.com/JzzN6eIHUu
El título de Villa una mala noticia para los grandes Argentinos
La final de Copa Argentina que se disputó anoche era una oportunidad muy importante para River y Boca, ambos equipos están sufriendo para asegurarse un lugar en la próxima copa Libertadores y para eso lo mejor que les habría podido pasar era que Argentinos, rival de Independiente Rivadavia, fuera el campeón ya que es el rival más cercano que tienen en la tabla anual y en caso de superarlos no habría ninguna consecuencia porque ya tendrían asegurado su lugar por el título de copa.
Fuente
Antena 2