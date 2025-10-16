Cargando contenido

Junior vs Tolima EN VIVO
Jue, 16/10/2025 - 21:40

¿Seguirá Paiva en Junior? Así está el panorama del jugador paraguayo

El jugador no define su futuro y el club aún no se pronuncia.

El futbol colombiano suele ser bastante movido en cuanto a fichajes, entradas y salidas de jugadores se mueven los intereses, los contratos y las palabras. Y cuando un tema no se resuelve rápido, se convierte en novela diaria.

La situación de Guillermo Paiva en Junior se ha vuelto un rompecabezas lleno de declaraciones, dudas contractuales y tensión.

Lo que está pasando con Paiva y el club

Guillermo Paiva está cedido en Junior hasta finales de 2025, proveniente de Olimpia, y su continuidad más allá de esa fecha es una incógnita. Aunque ha tenido momentos con goles en el Finalización, sus altibajos y la falta de una decisión firme complican el panorama. 

La polémica creció cuando su representante, Regis Marques, lanzó declaraciones fuertes: afirmó que Paiva tiene “mejores propuestas” de Brasil, que Junior “debe negociar con Olimpia” y llegó a decir “yo no quiero que siga”. Sin embargo, poco después se retractó públicamente, asegurando que no tomaba decisiones solo, que el jugador estaba contento en el club y que no había definiciones claras hasta el momento.

Por su parte, el técnico Alfredo Arias prefirió no polemizar. Ante consultas sobre la continuidad de Paiva, dijo que él tiene que pensar en el equipo completo, que hay otros 28 jugadores también y que esas decisiones no lo distraen de su enfoque para competir.

Toda una novela

Entre rumores, retractaciones y silencio institucional, lo cierto es que la situación de Paiva sigue sin resolverse. Junior camina sobre un camino resbaladizo, puede perder talento o generar desconcierto si no define su futuro pronto. Los hinchas, los medios y el mercado están atentos, y cualquier movimiento equivocado podría dar más vueltas a esta novela que, por ahora, no tiene un final claro.

