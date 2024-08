Segundo técnico que se va de la Liga BetPlay 2024-II: “es el momento indicado”

No ha sido el mejor arranque para los clubes que están en la parte de abajo de la Liga BetPlay 2024-II y que están peleando en la tabla del descenso. Deportivo Cali se hunde en esa realidad, pero respira tranquilo por los resultados que sus rivales directos han cosechado últimamente. Patriotas apenas reaccionó superando a Once Caldas, mientras que Envigado no pasa de empates y Jaguares de Córdoba no sabe lo que es ganar en seis partidos disputados.

Justamente, la caída como local de Jaguares de Córdoba en medio de un partido que tuvo expulsado en el Deportes Tolima fue el bombazo para que Néstor Craviotto decidiera su futuro inmediato con el club de Montería en la rueda de prensa. La situación parece crítica en Jaguares de Córdoba, que, en la tabla del descenso quedó con promedio de 1 cerrado.

Vea también: Primer técnico despedido de la Liga Betplay tras malos resultados

Patriotas sigue último, mientras que Jaguares de Córdoba es penúltimo con una situación delicada y difícil para recomponer frente a Envigado y Cali, sus rivales directos. Aunque Néstor Craviotto trató de enderezar el camino en el juego de la sexta fecha, todavía no sabe lo que es vulnerar arcos rivales ni mucho menos poder ganar un juego.

NÉSTOR CRAVIOTTO PUSO FIN A SU CARGO COMO DIRECTOR TÉCNICO DE JAGUARES

Tras la culminación de la Liga BetPlay 2024-I para Jaguares de Córdoba, confiaron en Néstor Craviotto para poder salvar la situación adversa en el club con el descenso y con los malos resultados. Sin embargo, nada cambió con el entrenador argentino.

Le puede interesar: Tolima le ganó a Jaguares en Montería y sigue escalando posiciones en la Liga

La derrota contra Deportes Tolima fue el bombazo que acabó con la dirección técnica de Néstor Craviotto. En la rueda de prensa, el ex Atlético Huila mencionó, “hablé con el gerente del club para avisarle de mi renuncia al cargo, entendiendo que hoy hay tiempo para cambiar la situación, es el momento indicado para darle algo distinto al grupo y que puedan salir de esto”.

Se despidió y afirmó que, “encontré un lugar hermoso para trabajar, pero no se nos dio. Llega un momento en el que como cuerpo técnico hay que entender la situación y cuando las cosas no van, no van”. Néstor Craviotto es el segundo técnico que deja su cargo, después del sorpresivo despido de Alfredo Arias en el Deportivo Independiente Medellín.