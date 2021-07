Seijas habló de su futuro tras salir de Santa Fe y las tres ofertas que rechazó

Una de las decisiones en Santa Fe más cuestionadas durante las últimas semanas fue la determinación del presidente Eduardo Méndez sobre no renovar el contrato de Luis Manuel Seijas y sacarlo del equipo tras varias temporadas al servicio del club.

El jugador venezolano quedó libre en el mercado de fichajes y por ahora su futuro es incierto luego que se haya descartado la posibilidad de Atlético Bucaramanga. Seijas dialogó con Win Sports y se mostró tranquilo a la espera de encontrar un nuevo equipo que satisfaga sus expectativas y asegurando que aún no piensa en el retiro profesional

“Estoy experimentando esta nueva situación de tener bastante tiempo libre, pero bien, estoy contento disfrutando con mis hijas y mi familia. Ahora ando esperando qué pueda salir para seguir jugando”, señaló el mediocampista.

Sobre las ofertas que ha tenido tras salir de Santa Fe, dijo: “La verdad he tenido tres llamadas que no voy a decir de quiénes y se acercaron... No me convenció el proyecto y la propuesta, y la verdad que preferí mantenerme como estoy ahora”.

“También pesa mucho la promesa que yo hice hace muchos años de solo jugar en Santa Fe y eso ha pesado para tomar algunas determinaciones en estos tres acercamientos que tuve. De todos modos, yo me mantengo activo esperando qué pueda volver a llegar”, agregó Luis Manuel.

Y cerró explicando por qué no tiene prisa de encontrar equipo: “Estoy en una situación de mi carrera donde la prioridad no es solo mía, sino también de mi familia; y tiene que haber un engranaje completo para que yo diga sí a algo”.