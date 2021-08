Seijas le respondió a Méndez: "Abrieron un paraguas muy grande”

El estratega Harold Rivera salió de Independiente Santa Fe tras los malos resultados conseguidos en el presente semestre. El presidente del equipo capitalino, Eduardo Méndez manifestó en medios nacionales que el timonel “se va por el bienestar del equipo, para que exjugadores no sigan creando mal ambiente y atacando a la institución desde los micrófonos”.

Y es que el exjugador al cual hace referencia es Luis Manuel Seijas, pues según Méndez, el venezolano “salió a decir que él guardaba los códigos del camerino y no podía hablar del ambiente, pero lo que dijo es que era malo y rompió los códigos”.

Por tal razón, el exfutbolista y referente santafereño señaló en El Tiempo que las declaraciones del presidente lo tomaron de “sorpresa”: “No voy a referirme a ellas porque no quiero entrar en un juego innecesario. Me parece que abrieron un paraguas muy grande”.

Asimismo, Seijas volvió a tocar el tema de los códigos, pues a Futbolred le dijo que su “opinión es con base a lo que vi en la televisión, por códigos no digo más”.

Por el momento, los directivos de Santa Fe delegaron a Francisco ‘Pacho’ Delgado y Grigori Méndez quienes serán los encargados de darle vuelta a los resultados conseguidos en las seis fechas, pues de 18 puntos, solamente han conseguido cuatro unidades.