"Seis y ocho meses sin sueldo" La situación del Pereira cada vez peor, esto dicen los jugadores

Más de seis meses sin cobrar

El primero en alzar la voz fue Carlos Darwin Quintero, capitán y figura del conjunto matecaña, quien describió con crudeza el drama que vive el plantel. “Tenemos adeudos y atrasos en pagos de seguridad social del equipo en general. Hay compañeros que han tenido que buscar seguros por aparte para atender a sus familias, es complejo”, afirmó el jugador.

El delantero explicó que algunos futbolistas llevan más de medio año sin recibir lo que les corresponde. “Vamos para dos meses en salarios, pero hay jugadores como Juancho y Ewil a los que les deben seis y ocho meses. ¿Quién puede estar tranquilo así? Es nuestro trabajo, y no estamos recibiendo lo justo por nuestro esfuerzo”, lamentó.

Quintero también apuntó directamente contra la dirigencia del club. “Por ahí nos habló, nos incumplió. Por ahí no gusta que salga esto, pero nos ha dado su palabra varias veces y nos la han incumplido. Las cosas hay que decirlas como son”, denunció con molestia.