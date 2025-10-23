Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 15:13
"Seis y ocho meses sin sueldo" La situación del Pereira cada vez peor, esto dicen los jugadores
El conjunto pereirano cada vez está peor económicamente y los jugadores ya no aguantan más.
La crisis en Deportivo Pereira llegó a su punto más crítico. Los referentes del equipo, Carlos Darwin Quintero y Juan David Ríos, denunciaron públicamente los graves atrasos salariales que afectan al plantel profesional. La situación es tan delicada que, según revelaron, hay jugadores que acumulan hasta ocho meses sin recibir sueldo, además de deudas en seguridad social y dificultades para cubrir gastos básicos como el arriendo.
El conflicto interno ha provocado un paro indefinido por parte de los futbolistas, confirmado por Acolfutpro, y pone en riesgo la disputa del próximo partido frente a Águilas Doradas por la Liga BetPlay II-2025. El panorama en el club risaraldense es preocupante y amenaza con generar consecuencias deportivas y administrativas.
Más de seis meses sin cobrar
El primero en alzar la voz fue Carlos Darwin Quintero, capitán y figura del conjunto matecaña, quien describió con crudeza el drama que vive el plantel. “Tenemos adeudos y atrasos en pagos de seguridad social del equipo en general. Hay compañeros que han tenido que buscar seguros por aparte para atender a sus familias, es complejo”, afirmó el jugador.
El delantero explicó que algunos futbolistas llevan más de medio año sin recibir lo que les corresponde. “Vamos para dos meses en salarios, pero hay jugadores como Juancho y Ewil a los que les deben seis y ocho meses. ¿Quién puede estar tranquilo así? Es nuestro trabajo, y no estamos recibiendo lo justo por nuestro esfuerzo”, lamentó.
Quintero también apuntó directamente contra la dirigencia del club. “Por ahí nos habló, nos incumplió. Por ahí no gusta que salga esto, pero nos ha dado su palabra varias veces y nos la han incumplido. Las cosas hay que decirlas como son”, denunció con molestia.
Prestamos internos, sin como poder pagar el arriendo
El volante Juan David Ríos respaldó las declaraciones de su capitán y agregó detalles aún más preocupantes sobre el día a día del grupo. “Hay compañeros que no tienen cómo pagar el arriendo y entre nosotros mismos nos ayudamos con préstamos. Incluso el cuerpo técnico ha aportado de su bolsillo para cubrir necesidades básicas”, reveló el mediocampista.
Ríos, quien aseguró tener seis meses de salario pendiente, manifestó que la situación se ha vuelto insostenible. “Es muy desgastante. Amamos este club y la ciudad, pero ya no se puede más. Hay compañeros con hijos recién nacidos o que está por nacer, y sin seguridad social todo se complica”, explicó.
Finalmente, Kelvin Osorio también se sumó al reclamo, pidiendo soluciones urgentes: “Es triste volver, repito, estar en esta situación porque no es algo que se vive ahora, es algo cultural, pero es algo que tenemos que cortar. Por eso nosotros como fútbol no avanzamos”.
Fuente
Antena 2