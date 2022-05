Selección Colombia: lo que pasará finalmente con jugadores de equipos clasificados a cuadrangulares

Gamero y Millonarios esperan que no convoquen ningún jugador

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, reconoció que espera que no convoquen a ningún jugador de Millonarios para el amistoso de a Selección Colombia contra Arabia Saudita, teniendo en cuenta los cuadrangulares semifinales.

"En ese tema estoy inconcluso. No tengo esa certeza. A nosotros fechas no nos preguntan para jugar, pero hay un calendario elaborado por la Dimayor. Tenemos que pensar al futuro. Trabajo a mis jugadores para que mejoren, para que en un mañana estén en Europa y los llamen a la selección. El día que los llamen no voy a decir que no, porqué los necesito. Hay un partido amistoso, imagino que en ese amistoso no llamarán a los jugadores que están en finales y tenemos claro lo de (Juan Pablo) Vargas. Él se nos va. Va a representar a su país. Hay jugadores que están para selección, están evolucionando y pidiendo pista para estar allá. Sabemos que vamos a estar en finales y ojalá no nos llamen a ninguno para ese amistoso", indicó.