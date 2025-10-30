Selección le da la mano al América: la mejor noticia para la Liga BetPlay

La Liga BetPlay sigue su curso con la necesidad de definir a los clasificados para los cuadrangulares semifinales. América de Cali es uno de los conjuntos que se ilusiona bastante con la posibilidad de estar en las fases finales y para eso tendrá que ganar los tres partidos que les quedan.

Con el partido aplazado de la Fecha 18 ante Boyacá Chicó, el América de Cali tendrá una agenda mucho más apretada en noviembre. El jueves 6, enfrentará ese encuentro ante los ‘Ajedrezados’, el fin de semana del 8, 9 y 10 encarará la jornada 19 y en la última fecha jugaría entre el 12 y 13 de dicho mes. Además de esos encuentros, la semifinal de la Copa BetPlay también cambió.

Sin saber cuándo se jugará el partido de vuelta frente a Atlético Nacional en la ciudad de Cali, América podría afrontar esos partidos sin la presencia de Luis Alejandro Ramos, jugador peruano, indiscutible convocado para la selección de Perú y que está en los planes para la Fecha FIFA de noviembre por Manuel Barreto, seleccionador de la ‘Bicolor’.

LA MANO QUE LE DARÁ LA SELECCIÓN DE PERÚ A AMÉRICA

América se queda sin delanteros por una posible llamada de Perú para convocar a Luis Ramos, además de la dura sanción que recibió el delantero Rodrigo Holgado que se perderá un año y, probablemente le cortarán su vínculo con el club. Desde suelo peruano avisan que, respetando el calendario complejo del elenco escarlata, tomarán una decisión con Ramos.

Manuel Barreto estaría pensando en volver a tener a Gianluca Lapadula en la delantera, además de Álex Valera que también sería convocado. Esto dejaría afuera a Luis Ramos de la selección de Perú para la Fecha FIFA de noviembre cuando enfrenten a Rusia y a Chile.

Los partidos serían el 12 y el 18 de noviembre, por lo cual, la selección peruana, consciente de todo lo que está en juego para el América de Cali respetarían la agenda escarlata y no convocarían al delantero Luis Ramos.

Y es que, el periodista Ricardo Figueroa escribió en su cuenta de X que, “lo más normal sería que Luis Ramos no sea convocado a la selección peruana para los amistosos de noviembre. Por la trascendencia de lo que se juega su club y porque, además, posiblemente en la nómina estén Gianluca Lapadula y Álex Valera”.

AMÉRICA SE JUEGA LA GLORIA EN LA LIGA BETPLAY

Entre el 8 y 9 de noviembre, Perú dará a conocer el selecto grupo de convocados para afrontar los retos de Rusia y Chile. El 12 de dicho mes será el primer reto, mientras que América se juega la clasificación para los cuadrangulares y la entrada a la final de la Copa BetPlay, un torneo que nunca ha ganado.

Al América le quedan tres partidos del rentado local y deberá ganarle a Boyacá Chicó, Unión Magdalena y al Deportivo Independiente Medellín para sumar 32 puntos y clasificar. Si eso sucede, luego vendrán más partidos para Luis Ramos y no sería viable que sea convocado para la selección de Perú.

Aparte de lo que será la Liga BetPlay y la clasificación para los cuadrangulares, le quedan los dos partidos de la Copa BetPlay frente a Atlético Nacional que será una dura prueba con el anhelo de clasificar a la final y pelear por un título que nunca han ganado en su historia. Por todo esto, Manuel Barreto respetaría la carga del cuadro escarlata y no tendría en cuenta a Luis Ramos.