Seleccionador argentino llegaría a la Liga BetPlay: firmaría con club bogotano

La Liga BetPlay 2025-II está por terminar con la Fecha 19 y 20 que están en juego para definir aspectos como la clasificación para los cuadrangulares semifinales y la tabla de reclasificación. En esa disputa por seguir vivos dentro de la siguiente fase, Fortaleza ya selló su boleto y Santa Fe tiene argumentos para pelear por clasificar.

La Equidad y Millonarios ya no tienen opciones de clasificar después de una irregular campaña, especialmente para el elenco asegurador que, desde que cambió de dueños, no ha podido estar a la altura de la competencia.

Independiente Santa Fe se quedó sin entrenador tras la salida de Jorge Bava. Francisco ‘Pacho’ López tomó las riendas de manera interina, pero Eduardo Méndez, presidente de la institución estaría buscando a un director técnico para el 2026. En el caso de La Equidad, lo mismo sucedió tras la salida del español Diego Merino.

Por su parte, Hernán Torres fue ratificado en Millonarios, pese a la irregularidad de la campaña, y, seguramente, Sebastián Oliveros seguirá en Fortaleza después de una histórica campaña. Pese a esto, un club bogotano estaría buscando entrenador y sería nada más que un seleccionador argentino.

LA EQUIDAD PUSO SUS OJOS EN RICARDO VALIÑO

Bajo este panorama, solo Santa Fe y La Equidad estarían buscando directores técnicos para el 2026. De acuerdo con información de Mariano Olsen, el entrenador elegido sería Ricardo Valiño, un argentino que ha tenido experiencia en la dirección técnica con clubes mexicanos, en donde sobresale el Puebla y los Xolos de Tijuana.

Además de esas oportunidades en la Liga MX, su último paso fue en las selecciones de Venezuela, en su mayoría en las prejuveniles y juveniles haciendo carrera, tal vez para tomar al equipo absoluto de cara a lo que viene en el 2030 y en el futuro.

Ricardo Valiño hizo parte de la selección de Venezuela Sub-17, Sub-20 y con la Sub-23 en donde cuenta con recorrido en los Sudamericanos de las categorías. En la ‘Vinotinto’ Sub-17 dirigió el Sudamericano de 2023 clasificando a los octavos de final, pero fue eliminado ante Argentina.

Con esto, la apuesta de los nuevos dueños de La Equidad sigue siendo el fútbol venezolano, tras depositar la confianza en Diego Merino que venía del Carabobo y ahora piensan en contratar a Ricardo Valiño que viene de trabajar en las selecciones de Venezuela.

De acuerdo con la información de Mariano Olsen, Ricardo Valiño no es la única opción de los directivos, pues también han manejado contactos con dos entrenadores extranjeros. Parece que la prioridad es contratar a un director técnico foráneo.

La Equidad tendrá que decidir de buena manera a un entrenador idóneo para tomar las riendas, pues no les fue bien con Diego Merino y la necesidad es salir de las posiciones incómodas, dado que el descenso los alarma en el 2026.