Será rival de James; referente de Nacional, a punto de arreglar con equipo brasileño

Atlético Nacional podría anunciar en las próximas horas la salida de uno de sus principales jugadores. Se trata de Sebastián Gómez, capitán del cuadro verdolaga, quien tiene todo arreglado con el Curitiba de Brasil.

La posibilidad de su partida se venía cocinando desde hace días, pero solo hasta hoy jueves se habría destrabado la operación. Todo dependía del sí que diera el cuadro verdolaga en lo económico.

Si bien el jugador y el club brasileño tenían acordado el salario que ganaría el volante, la escuadra paisa no había dado el brazo a torcer. Incluso el presidente Mauricio Navarro fue firme al respecto hace unos días en entrevista.

"Sí, hay ofertas de Brasil, pero a Nacional no le satisfacen y quiero ser muy enfático en que no lo estamos vendiendo, es el mercado el que lo está requiriendo. Obvio que en la oferta de Brasil hay una mejora en el salario del jugador y eso le llama la atención (...). Es un momento muy inoportuno para pensar en un reemplazo. No es satisfactorio el monto que nos ofrecen ni la forma en que nos lo quieren pagar, estamos pendientes de ver cómo termina el tema", dijo el directivo de los antioqueños a El Colombiano.

Sebastián Gómez ahora deberá presentar exámenes médicos y, de sobrepasarlos, será anunciado por el Curitiba; Nacional, por su parte, no espera realizar movimientos en el mercado de fichajes, a pesar de la salida de uno de sus futbolistas más rendidores.

Tras derrotar a América de Cali en el Pascual Guerrero por la Copa Betplay, el más veces campeón del fútbol colombiano ahora recibirá a Jaguares en el Atanasio Girardot por la tercera fecha de la Liga.

* Este texto fue revisado y corregido por una Inteligencia Artificial