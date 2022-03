"Sería lindo regresar sí hay un proyecto": Wilmer Cabrera manda mensaje al América

Las directivas del América de Cali dan por sentado la marcha de Juan Carlos Osorio en el mes de junio. El conjunto 'escarlata' vive un proceso de desgaste entre el cuerpo técnico y la directiva, sumando a ello el rechazo de la afición hacia el entrenador y sus polémicas decisiones en los partidos disputados.

Para Tulio Gómez y la directiva americana la marcha del estratega risaraldense debió producir hace varios partidos, pero las imposibilidades económicas no han permitido rescindir el contrato del entrenador para sumar un nuevo 'timonel' en el banquillo de los 'diablos rojos'. Eso sí, la baraja de nombres empieza a sonar.

Al respecto, Wilmer Cabrera, uno de los referentes en la historia del conjunto americano, actual técnico de Rio Grande Valley FC de la USL Championship, habló en 'los Dueños del Balón' de Antena 2 Cali, sobre las posibilidades y la ilusión de estar involucrado en el proyecto de un equipo grande en Colombia.

"Existe la nostalgia y el deseo de colaborar, de volver algún día a Colombia, lamentablemente para mi no se me ha dado la posibilidad, no porque no tenga interés, todo lo contrario, seria lindo regresar si hay un proyecto", dijo el entrenador en el programa radial.