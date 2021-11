"Si América clasifica se les complica": Duván Vergara advierte a sus rivales

Duván Vergara es recordado en América de Cali por su bicampeonato en las temporadas de 2019 y 2020. El jugador con sus buenas actuaciones despertó el interés en el fútbol mexicano y precisamente, el club Monterrey apostó por él y actualmente, el colombiano ha tenido buenas presentaciones.

Aunque el jugador defiende los colores de los ‘Rayados’, en una entrevista con Antena 2 de Cali no ocultó que espera que América entre a los cuadrangulares finales: “Sigo a la ‘Mecha’ porque me ha dado mucho, me gusta ver mucho a Envigado, club que me dio la oportunidad de debutar y da la casualidad que están los dos ahí peleándose ese cupo. Pero si me toca me inclino por ahí más por América”.

Asimismo, envió un mensaje a la parcial caleña para que siga creyendo en la clasificación: “Mientras haya fe y un granito de posibilidad hay que luchar, pero no hay que ver los resultados de los demás, sino que ganar el partido primero. Ya si se da que América entra a los ocho, se les va a complicar a los demás, por eso hacen fuerza para que América no entre, no son favoritos y luego sale campeón, así nos pasó en 2020”, con el profesor Juan Cruz Real.

“A veces me pongo por ahí a hablar con la familia, que están acá porque vinieron para la final y nos ponemos a ver los partidos y sacamos cuentas y vemos la tabla, será que no da, pero sí veo los partidos, estoy muy pendiente de América que lo llevó en el corazón”, finalizó el bicampeón ‘escarlata’.

Hay que recordar que en lo que lleva con Monterrey, Vergara ha disputado 15 partidos, convirtió cuatro veces y asistió en una oportunidad para que uno de sus compañeros celebrara.