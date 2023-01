"Si fuera por ganar dinero, jugaría en Grecia, China o Arabia": Rodallega, tras volver a Colombia

Hugo Rodallega Martínez es uno de los refuerzos estelares que ha firmado la Liga Betplay para el primer semestre de 2023, pues luego de 17 años volvió a Colombia para convertirse en nuevo delantero de Independiente Santa Fe.

Sin embargo, la llegada del ariete resultó un tanto extraña para muchos, no solo por el club (Santa Fe nunca estuvo en el radar) sino porque desde hace varias temporadas se venía especulando con su regreso al FPC y no se había podido capitalizar.

Vea también: Muchos elogios pero pocos minutos: "Falcao es el mejor rematador del mundo en los últimos 25 años"

Así, con el fin de hablar acerca de su llegada a Santa Fe y los motivos que lo impulsaron a tomar esta decisión, el Rodallega habló con 'Planeta Fútbol' de Antena 2, comentando de entrada: "Me siento diferente porque es algo nuevo, pero me he sentido bien".

Asimismo, afirmó que "mi no llegada al América o mi llegada a Santa Fe no pasa por el tema económico", dejando de lado aquellos rumores que apuntaban a que se declinó por la mejor oferta, pues "en Santa Fe se sostuvieron los números que manejé para llegar al América".

Entre tanto, el jugador de 37 años comentó que "si fuera por ganar dinero o seguir ganando dinero, me habría quedado en Brasil o en Turquía (que todavía tenía ofertas) o habría ido a Grecia, China, Arabia".

"Quiero terminar donde todo empezó porque aún tengo mucho por aportar", confirmó Hugo Rodallega, quien se ha sentido satisfecho y está a la expectativa luego de su llegada a Santa Fe.

Posteriormente, el jugador pudo hablar acerca de las grandes enseñanzas que le dejó su paso por el fútbol de Europa, afirmando que "el técnico que más me marcó fue Roberto Martínez (Wigan)".

Le puede interesar: Solo queda un cupo en la zona de Colombia: tabla del grupo A del Sudamericano tras la fecha 3

Ahora, respecto a la nómina que se ha conformado en Santa Fe para el primer semestre de 2023, Rodallega comentó que "hay jugadores con carácter y bien dotados. Hay un grupo con ambición y con el deseo de hacer historia", y rescató que el presidente del León manejó un proceso "rápido, serio y limpio" para su llegada.

Otras noticias

¿Aprender idiomas a través de una app? El éxito de Duolingo