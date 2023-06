"Si hay una buena oferta, la tomaría": Viera dijo en dónde quiere jugar y qué hará luego del retiro

Sebastián Viera confirmó su marcha de Junior luego de doce años y medio en la disciplina del cuadro barranquillero; siendo una negociación que se presentó luego de que Hernán Darío 'Bolillo' Gómez le notificó que de ser utilizado, sería el segundo o tercer arquero.

Así las cosas, Viera acordó con la dirigencia de Junior la rescisión de su contrato (finalizaba en diciembre de 2023), y se marchó con el fin de analizar propuestas para definir si continúa activo o prefiere retirarse del balompié profesional.

De tal forma, Sebastián Viera dio detalles de su actualidad y los planes que tiene luego de salir del Junior, pues habló en 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y dijo que "si hay una buena oferta, la tomaría, de lo contrario prefiero descansar".

Además, Viera confirmó que "nadie me habló del América", desmintiendo los rumores que lo acercaban a los vallecaucanos, y ratifico lo que dijo anteriormente, pues "no jugaría (en Colombia) en otro equipo que no sea Junior".

Ahora, Viera también dejó en claro dónde le gustaría jugar, pues comentó que "si no viene una oferta de Estados Unidos o que sea buena para mi familia, prefiero retirarme", por lo que le apunta a la MLS.

Asimismo, analizando la posibilidad de retirarse, Viera afirmó: "Me he preparado para ser director deportivo, pero quiero seguir estudiando para estar relacionado con el periodismo", teniendo en cuenta la buena cantidad de exfutbolistas que aparecen en programas deportivos.

Por último, Viera ratificó que "no es una opción para mí ser director técnico", descartando de entrada otra de las opciones comunes entre los exfutbolistas.