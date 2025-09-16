Actualizado:
"Si Nacional quiere un equipo tiene que traer un técnico que toque a los empoderados"
Carlos Antonio Vélez habló del nuevo técnico de Atlético Nacional.
Atlético Nacional pasa por un mal momento en el segundo semestre de 2025, después de perder en condición de local ante Atlético Bucaramanga en partido que fue válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay.
A pesar de que el conjunto 'verdolaga' se ubica en la séptima posición del campeonato con 17 unidades, luego de cuatro victorias, cinco empates y dos derrotas, el rendimiento del equipo ha generado importantes críticas que generarían la salida del director técnico Javier Gandolfi.
La terminación del ciclo de Gandolfi en Atlético Nacional estaría concretada y solo restaría que se emita el comunicado oficial del club.
Carlos Antonio Vélez habló del próximo técnico de Atlético Nacional
Este martes 16 de septiembre, Carlos Antonio Vélez analizó la situación de Atlético Nacional, luego de definirse la salida de Javier Gandolfi del cargo de director técnico.
Vélez explicó que al interior del equipo 'verdolaga' se debe definir lo que en realidad quiere cl club para establecer las condiciones del nuevo entrenador.
"¿Qué es lo que hay que traer? Tienen que definir qué es lo que quieren", afirmó.
Carlos Antonio agregó que si en Nacional quieren armar un equipo, el nuevo técnico tendrá que tocar a los "empoderados".
"¿Quieren Seguir con estos señores empoderados? o ¿Quieren hacer un equipo? Si quieren hacer un equipo hay que traer un técnico que haga un equipo y que no importan si tiene que tocar a esos empoderados", dijo.
Nacional se parece a la Selección Colombia
Carlos Antonio Vélez también hizo una comparación entre Atlético Nacional y la Selección Colombia.
"El problema que ha pasado en la Selección, le das el equipo a uno o dos, pero llega el momento en el que eso se revienta. Si quieren hacer un equipo tienes que cortar costumbres y vicios", dijo.
Finalmente, Vélez aseguró que al momento de elegir a un entrenador se debe tener en cuenta las características de los jugadores y que el estratega se pueda acomodar a estas.
