"Si Nacional quiere un equipo tiene que traer un técnico que toque a los empoderados"

Atlético Nacional pasa por un mal momento en el segundo semestre de 2025, después de perder en condición de local ante Atlético Bucaramanga en partido que fue válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay.

A pesar de que el conjunto 'verdolaga' se ubica en la séptima posición del campeonato con 17 unidades, luego de cuatro victorias, cinco empates y dos derrotas, el rendimiento del equipo ha generado importantes críticas que generarían la salida del director técnico Javier Gandolfi.

La terminación del ciclo de Gandolfi en Atlético Nacional estaría concretada y solo restaría que se emita el comunicado oficial del club.