"Siempre tuve el sueño de regresar": primeras palabras de 'Gio' Moreno en Nacional

Giovanni Moreno es la nueva contratación de Atlético Nacional y llega con una gran experiencia internacional para poder fortalecer la nómina del equipo 'verdolaga' y pelear por el título del fútbol colombiano, además de contar con la opción de brillar en la Copa Libertadores.

En rueda de prensa, el mediocampista de 35 años fue presentado y no ocultó su felicidad al retornar al antioqueño. "Feliz. No hay otra palabra para describir esto. Tenía muchas ganas de estar acá. Se especuló muchos años con mi regreso, gracias a los directivos y el cuerpo técnico se pudo llegar a un acuerdo para estar acá", declaró.

'Gio' aseguró que siempre quiso retornar al cuadro paisa, pero por varios motivos no se dio la posibilidad. "Siempre tuve ese sueño de poder regresar y poder estar bien para competir. Entonces volver a encontrar amigos, como 'Memo', me pone contento. Tengo ganas de seguir aprendiendo y venir a aportar", resaltó.

Aunque no ganó ningún título en su primera etapa en Nacional, Moreno es muy querido por la hinchada y por ello tiene el objetivo de demostrar sus condiciones para poder levantar un trofeo con el 'Rey de Copas'.

"Solo gratitud. La gente, a pesar de no tener la posibilidad de ganar un título acá, me recuerda. Tuve una época donde lastimosamente no pudimos conseguir nada, pero individualmente andaba en un buen momento", indicó.

Crecer como profesional y aportar su experiencia para que Nacional logre la punta del torneo, esos son algunos de sus objetivos. "La idea mía es venir a sumar, a incorporarme lo más rápido posible al grupo y aportar las cualidades técnicas que tengo. Es muy difícil hablar ahora de un resultado sobre cómo va a ser", puntualizó.

"Mi sueño ahora es ganar con Nacional, lo que me importa. Si me ponen a firmar 'ganar con Nacional' o 'ir a la Selección', te firmaría ya que ganar con Nacional. A eso fue que viene", concluyó.