Siguen las bajas en Cali: confirmado el primer jugador que se va

Para nadie es un secreto que el Deportivo Cali no vive su mejor momento y ahora, el conjunto dirigido por Barranca Herrera sufriría una sensible baja de cara a lo que será el próximo año.

El cuadro Azucarero no ha conseguido los mejores resultados este año, lo que lo ha posicionado como uno de los conjuntos que pelean por evitar el descenso de la Liga Betplay.

Ante esto, todo parece indicar que el equipo ya contaría con la primer baja para enfrentar el próximo semestre y lo que será el 2025, año en el que el club deberá sumar en el todos contra todos para evitar la zona roja de la tabla.

Para nadie es un secreto que el Andrés Rifle Andrade no atraviesa un buen momento en el equipo, pues el mediocampista no es un habitual en la lista de convocados del equipo y desde hace un par de semanas se habla sobre su salida del equipo, pese a esto, el jugador habría acordado su permanencia por lo menos para el resto del presente año, por lo que se intuye que el jugador no continuará en el Deportivo Cali el próximo año.

"Desde que llegué a este club me he entregado de la mejor manera trabajando y exigiéndome el doble, saliendo de una de lesión muy grave y difícil para mí, hice todo lo posible para poder estar bien con el equipo", dio a conocer días atrás el mismo jugador.

Del mismo modo, Andrade dio a conocer su inconformismo con el trato que se recibe por el momento que vive el Cali.

"Si bien los resultados no nos han acompañado quiero dejar en claro que mi trabajo día a día como profesional no es cuestionable, es entendible que quieran buscar culpables, pero no es válido generar este tipo de ataques mal intencionados y alejados de la realidad que solo incitan a la violencia en mi contra y la de mi familia", concretó.

De momento, el Cali ocupa la casilla 17 de la tabla de la Liga Betplay con 11 puntos sumados y sin opciones de clasificar a los cuadrangulares finales.