Sin DT pero con volante nuevo: el jugador que llegará a Santa Fe

Independiente Santa Fe dio a conocer la salida de Alfredo Arias para la temporada 2023, pues mediante una rueda de prensa, el pasado viernes 25 de noviembre se confirmó que el uruguayo llegará para tal curso a Peñarol.

De tal forma, esta salida pone en aprietos a la directiva, pues luego de afrontar la temporada con un técnico que estuvo a la altura de las expectativas y cumplió sus objetivos (clasificó a cuadrangulares y a torneo internacional), debe buscar un reemplazo de pergaminos.

No obstante, con la intención de no generar distracciones en el plantel y la hinchada durante cuadrangulares, no han salido a la luz nombres para llegara a la dirección técnica, pero sí hay refuerzos casi listos.

¿Cuál es el primer refuerzo de Santa Fe para 2023?

Se conoció que el volante Iván Andrés Rojas Ramírez será nuevo jugador de Independiente Santa Fe para 2023, y llegará desde el Envigado FC. El jugador en mención es un mediocampista mixto de 25 años quien se ha convertido en una de las figuras del cuadro Naranja.

Nacido en El Espinal (Tolima) y con siete años en el profesionalismo, Rojas ha disputado 213 partidos dejando un registro de seis anotaciones. Asimismo, solo se ha desempeñado en el Envigado.

Se estima que con el futbolista ya se avanzó en los diálogos, y luego de aceptar las cifras que estarán en su contrato, se apresta para presentar exámenes médicos en la sede deportiva del club. Todo está listo para que sea nuevo jugador de Santa Fe.

Es menester recordar que Independiente Santa Fe ya aseguró un cupo en la Copa Sudamericana 2023, pero sigue soñando con acceder a la Libertadores, lo cual solo será posible si termina campeón de la Liga Betplay 2022-2.