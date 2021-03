Sin Teo, pero con novedades; convocados en Junior para recibir a Bucaramanga

Junior de Barranquilla está listo para recibir este viernes 5 de marzo a Atlético Bucaramanga en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor a partir de las 8:00 de la noche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el que tiene como objetivo volver al triunfo tras haber perdido en la jornada anterior en su visita a Boyacá Chicó.

Para el compromiso contra el conjunto 'leopardo', Luis Amaranto Perea director técnico del equipo 'rojiblanco', tendrá importantes novedades en los jugadores disponibles después de dar a conocer la lista de convocados.

Lea también: Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras las victorias de Santa Fe, América y Millonarios

La principal ausencia gira en torno al delantero Teófilo Gutiérrez, quien aún no se recupera de una molestia en el tobillo izquierdo, por lo que no está a disposición. Por otro lado, salieron de la concentración, por decisión del entrenador, los defensores Joan Castro, Homer Martínez y Marlon Piedrahíta y el delantero Luis Sandoval. El lateral izquierdo Edwin Velasco aún no fue considerado para debutar.

Junior sí tendrá el regreso del atacante Miguel Ángel Borja y los defensas centrales Germán Mera y Jefferson Gómez. Los dos primeros habían sufrido esguince de tobillo, mientras que Gómez se resintió de un problema físico en el triunfo sobre Millonarios.

Le puede interesar: River Plate, con gol de Borré, goleó a Racing y ganó la Supercopa de Argentina

El equipo 'tiburón' también podrá contar con el mediocampista venezolano Luis Daniel 'cariaco' González. El volante está totalmente recuperado tras haber presentado en diciembre una fractura del quinto metatarsiano y tras su rehabilitación y el respectivo acondicionamiento físico, entró en la convocatoria de Amaranto Perea.

Junior es séptimo de la Liga BetPlay Dimayor con 16 puntos luego de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas con 13 goles a favor y diez en contra.