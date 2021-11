Sistema de la liga en el 2022 y la Primera C: Presidente de Dimayor responde

Fernando Jaramillo, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, dio nuevos detalles con respecto al sistema de la Liga BetPlay del 2022 y la posibilidad de tener una tercera división profesional.

Jaramillo explicó que en los próximos días se reunirán los presidentes de los clubes del balompié nacional con el objetivo de discutir aspectos importantes para el futuro del fútbol colombiano, pero en un ambiente informal y no con la "formalidad jurídica" que se registra en las asambleas.

"No es una asamblea, es un formato diferente, una reunión de dos días, vamos a discutir los temas que son importantes para el fútbol, vamos a hablar de fútbol, vamos a discutir los temas sin formato de asamblea que tuene una formalidad jurídica. Tenemos dos días para hablar de los cambios que tenemos que hacer y definir qué hacer en el fútbol colombiano, son los clubes los que discutirá esos temas", explicó el directivo.

Con respecto al sistema de la liga para el 2022, Jaramillo aclaró que está la posibilidad de jugar un campeonato largo, pero también de que sean dos certámenes por año con el formato de playoffs en el final.

"Vamos a discutir el formato del campeonato para llevarlo y protocolizarlo en la asamblea de diciembre. Vamos a dirigir los pros y contras del sistema de campeonato. Hay pros y contras para campeonato de un año teniendo en cuenta contratos firmados y algunas obligaciones. El otro formato es de dos semestre, que hemos utilizados y que puede ser un formato que vamos a continuar con un tema de playoffs".

Finalmente, el directivo se refirió a la posibilidad de tener una tercera categoría en el fútbol colombiano, pero dejó claro que la decisión final la tendrán los presidentes de los clubes.

"Hay un campeonato de primera C no profesional en el que hay más de 250 equipos de fútbol aficionado jugando en todo Colombia. ¿Qué hacer para concretar una Primera C? Es un momento complejo desde el punto de vista de recursos, se lo hemos dicho al Gobierno. Cómo llegar a una Primera C, que parecer ser la pretensión, pero los que tienen que decidir son los clubes. La pretensión lógica de una Primera C sería un ascenso a la B y eso no está determinado".

Las declaraciones de Fernando Jaramillo se hicieron en el marco de una campaña de la Dimayor para evitar el consumo de alcohol en menores.