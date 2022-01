"Son riesgos que hay que correr": Dayro, el no de Osorio y fichajes de América

América de Cali se volvió tendencia en los últimos días tras confirmar el arribo del jugador español lago Falque. Sin embargo, los hinchas estaban a la espera de lo que pudiera suceder con el delantero tolimense Dayro Moreno, quien estuvo en la órbita del cuadro ‘escarlata’, pero el dueño americano, Tulio Gómez, indicó que no llegará por ciertas razones expresadas por Juan Carlos Osorio.

En una reciente entrevista, Gómez dijo: “hablé con Osorio porque a mí Dayro me gusta, es un gran jugador. Hoy es un hombre serio, que ya se arrepintió de sus pecados”.

Asimismo, agregó en la charla con el periodista Carlos Arango que “Osorio me dijo que ya tenemos Adrián Ramos, a Alejandro Quintana y a Daniel Mosquera. Tenemos 3 delanteros. ¿En dónde vamos a poner a Dayro? A él lo quiero mucho porque fuimos campeones en Once Caldas, pero no tenemos dónde ponerlo”.

Por otra parte, hizo la comparación con el caso de Teófilo Gutiérrez cuando arribó al rival de patio, Deportivo Cali: “Da miedo que nos pase como con Teo Gutiérrez (Osorio decidió que no lo ficharan, fue al Cali y terminó siendo campeón), pero son riesgos que hay que correr y si Osorio me dice que no lo necesita, no lo traigo”.

Finalmente, manifestó que los refuerzos “que hemos seleccionado han sido bien analizados y hasta el momento a Osorio le han gustado todos. Solo nos rechazó un jugador que a final de cuentas se cayó. Él está contento con los refuerzos que trajimos”.