Sorpresa en Liga Betplay: Equipo campeón de América será vendido

Una noticia sacudió al fútbol profesional colombiano en la mañana de este viernes 6 de diciembre, y se trata de la venta de dos equipos 'grandes', la cual se firmaría en las próximas semanas, así lo informó el periodista Carlos Antonio Vélez en 'Palabras Mayores' de Antena 2.

Se confirmó que Once Caldas será vendido a una empresa colombiana, y en la actualidad se encuentran adelantando una investigación a la misma para confirmar de dónde provienen sus recursos, con el fin de verificar la fiabilidad de esta compañía y evitar que el equipo se vea envuelto en pleitos legales.

Asimismo, Carlos Antonio reveló que la empresa que "desea comprar" a Once Caldas es una que tiene mucha visibilidad en medios de comunicación y se ubica en Bogotá. El periodista prefirió no decir el nombre procurando no generar ruido antes de que se efectúe la venta.

Aparentemente se trata de un negocio serio y favorable para Once Caldas, pues Carlos Antonio, quien ha demostrado algo de afecto hacia esta institución, se dejó escuchar tranquilo y no generó alarma alguna sobre los compradores del club.

Además, una de las razones por las cuales se prefiere mantener el nombre oculto, obedece a que el equipo está afrontando los cuadrangulares de la Liga Betplay 2024-2, y al ser líder del grupo B a falta de una fecha, tiene muchas chances de meterse en la final, por lo que no se quiere desviar la atención.

Cabe recordar que Once Caldas tiene nueve puntos, dos más que Junior FC y Deportes Tolima, que son los otros equipos con vida en el cuadrangular. En la última fecha, el Blanco Blanco se enfrentará con el Píjao en el estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 4:30 p. m., mismo horario en el que se medirán América y Junior en el Pascual Guerrero.