Sorpresa en Santa Fe; descartaron dos técnicos y uno fue "por petición de jugadores"
El equipo rojo de la capital del país tendrá pronto nuevo timonel.
Independiente Santa Fe, el más reciente campeón del fútbol colombiano, no solo es noticia por jugarse en las próximas horas su boleto a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, sino también por la contratación del nuevo entrenador luego de la salida de Jorge Bava.
Las directivas del conjunto ‘cardenal’ han realizado contactos con varios técnicos, sin embargo, esa lista se va acortando y algunos entrenadores han quedado prácticamente descartados, dejando a ciertos estrategas con ventaja para llegar al banquillo del equipo rojo.
Se va depurado la elección de técnico en Santa Fe
En las últimas horas, el periodista Juan José Mantilla (quien sigue de cerca la actualidad del equipo rojo) ha confirmado que por “petición de algunos jugadores” de Santa Fe, la llegada del técnico César Farías se ha caído.
El entrenador venezolano, quien ya había dirigido en Colombia a Junior, Águilas Doradas y América de Cali, también presentó una ola de críticas por parte de la hinchada santafereña una vez se filtró la noticia de su posible llegada.
A mí me dicen que por petición de los jugadores César Farías no llega a Santa Fe. Viene un uruguayo que no es Peirano. pic.twitter.com/R6bunurOTJ— Juan José Mantilla. (@JuanjoseMant) November 12, 2025
El nuevo técnico de Santa Fe será uruguayo
El periodista de Win Sports también informó que el uruguayo Pablo Peirano no volverá al club para este 2026, estratega que salió de Santa Fe a inicios de este año tras caer eliminado en fase previa de la Copa Libertadores 2025, un DT que pese a tener el aval del presidente Eduardo Méndez, finalmente no entraría en los planes para asumir otra vez el reto del torneo continental.
Por último, la fuente también dejó claro que un entrenador charrúa será presentado pronto, así que Pablo Repetto o Jorge el ‘Polilla’ da Silva (extécnico del América de Cali) son los que más toman fuerza de acuerdo con los últimos reportes ligados a Santa Fe.
