Sorpresa en Santa Fe; descartaron dos técnicos y uno fue "por petición de jugadores"

Independiente Santa Fe, el más reciente campeón del fútbol colombiano, no solo es noticia por jugarse en las próximas horas su boleto a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, sino también por la contratación del nuevo entrenador luego de la salida de Jorge Bava.

Las directivas del conjunto ‘cardenal’ han realizado contactos con varios técnicos, sin embargo, esa lista se va acortando y algunos entrenadores han quedado prácticamente descartados, dejando a ciertos estrategas con ventaja para llegar al banquillo del equipo rojo.

