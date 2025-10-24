Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 19:11
Sorpresa total: Santa Fe convocó a un 'refuerzo' contra Millonarios
El Rojo oficiará como local en el clásico de este sábado por la fecha 17.
Independiente Santa Fe anunció la lista de convocados para el clásico capitalino ante Millonarios, correspondiente a la fecha 17 de la Liga Betplay 2025-II, que se disputará este sábado 25 de octubre a las 6:20 p. m. en el estadio El Campín.
El técnico (E) Francisco López citó a 20 jugadores para este compromiso, que no solo es clave por el significado histórico sino en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares semifinales. Entre los llamados hay un jugador que realmente pocos hinchas recordaban.
Impensado futbolista que convocó Santa Fe ante Millonarios
Se trata del delantero Jorge Luis Ramos, quien volvió al León luego de cumplir su préstamo en Alvarado (Argentina), La Equidad, Águilas Doradas y FAS (El Salvador); pues sus derechos deportivos pertenecen a Santa Fe.
A sus 33 años, el delantero bolivarense regresó a Santa Fe y hasta entonces no había sido convocado, por lo que su presencia en la lista de llamados ante Millonarios representa una sorpresa para los hinchas.
Convocatoria de Santa Fe contra Millonarios para este sábado 24 de octubre
En total, como ya se anticipó, Santa Fe citó a 20 jugadores para este partido (se puede convocar este número solo si hay dos sub 20). En el arco estarán Andrés Mosquera Marmolejo - quien vuelve de lesión- y Weimar Asprilla.
Los defensas convocados son Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Joaquín Sosa, Santiago Tamayo, Elvis Perlaza y Christian Mafla. En la zona de volantes aparecen Ewil Murillo, Daniel Torres, Jhojan Torres, Marcelo Meli y Alexis Zapata.
Ya con un número más amplio en la delantera, los jugadores convocados son Harold Santiago Mosquera, Marlon Balanta, Jorge Luis Ramos, Edwar López, Martín Cuesta Palacios, Hugo Rodallega y Ángelo Rodríguez.
Así, Santa Fe buscará ante su histórico rival un triunfo que lo mantenga en la pelea por clasificar y que de paso saque de carrera a Millonarios, ya que una derrota lo dejaría eliminado.
Estos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por el DT Francisco López 🦁 para la Fecha 17 de la @LigaBetPlayD.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/SeQRJfHGWv— Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 24, 2025
