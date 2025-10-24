Sorpresa total: Santa Fe convocó a un 'refuerzo' contra Millonarios

Independiente Santa Fe anunció la lista de convocados para el clásico capitalino ante Millonarios, correspondiente a la fecha 17 de la Liga Betplay 2025-II, que se disputará este sábado 25 de octubre a las 6:20 p. m. en el estadio El Campín.

El técnico (E) Francisco López citó a 20 jugadores para este compromiso, que no solo es clave por el significado histórico sino en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares semifinales. Entre los llamados hay un jugador que realmente pocos hinchas recordaban.

Impensado futbolista que convocó Santa Fe ante Millonarios

Se trata del delantero Jorge Luis Ramos, quien volvió al León luego de cumplir su préstamo en Alvarado (Argentina), La Equidad, Águilas Doradas y FAS (El Salvador); pues sus derechos deportivos pertenecen a Santa Fe.

A sus 33 años, el delantero bolivarense regresó a Santa Fe y hasta entonces no había sido convocado, por lo que su presencia en la lista de llamados ante Millonarios representa una sorpresa para los hinchas.