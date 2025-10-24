Cargando contenido

Santa Fe vs Millonarios - Liga Betplay 2025-II
Santa Fe vs Millonarios - Liga Betplay 2025-II
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 19:11

Sorpresa total: Santa Fe convocó a un 'refuerzo' contra Millonarios

El Rojo oficiará como local en el clásico de este sábado por la fecha 17.

Independiente Santa Fe anunció la lista de convocados para el clásico capitalino ante Millonarios, correspondiente a la fecha 17 de la Liga Betplay 2025-II, que se disputará este sábado 25 de octubre a las 6:20 p. m. en el estadio El Campín.

Puede leer: Un colombiano va por un récord en la Vuelta a Guatemala 2025

El técnico (E) Francisco López citó a 20 jugadores para este compromiso, que no solo es clave por el significado histórico sino en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares semifinales. Entre los llamados hay un jugador que realmente pocos hinchas recordaban.

Impensado futbolista que convocó Santa Fe ante Millonarios

Se trata del delantero Jorge Luis Ramos, quien volvió al León luego de cumplir su préstamo en Alvarado (Argentina), La Equidad, Águilas Doradas y FAS (El Salvador); pues sus derechos deportivos pertenecen a Santa Fe.

A sus 33 años, el delantero bolivarense regresó a Santa Fe y hasta entonces no había sido convocado, por lo que su presencia en la lista de llamados ante Millonarios representa una sorpresa para los hinchas.

Lea también
Image
Harold Santiago Mosquera - Santa Fe

Santa Fe ya tendría listo al remplazo de Harold Santiago Mosquera

Ver más

Convocatoria de Santa Fe contra Millonarios para este sábado 24 de octubre

En total, como ya se anticipó, Santa Fe citó a 20 jugadores para este partido (se puede convocar este número solo si hay dos sub 20). En el arco estarán Andrés Mosquera Marmolejo - quien vuelve de lesión- y Weimar Asprilla.

Los defensas convocados son Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Joaquín Sosa, Santiago Tamayo, Elvis Perlaza y Christian Mafla. En la zona de volantes aparecen Ewil Murillo, Daniel Torres, Jhojan Torres, Marcelo Meli y Alexis Zapata. 

Le puede interesar: Dimayor oficializó fuerte sanción a Edwin Cardona

Ya con un número más amplio en la delantera, los jugadores convocados son Harold Santiago Mosquera, Marlon Balanta, Jorge Luis Ramos, Edwar López, Martín Cuesta Palacios, Hugo Rodallega y Ángelo Rodríguez.

Así, Santa Fe buscará ante su histórico rival un triunfo que lo mantenga en la pelea por clasificar y que de paso saque de carrera a Millonarios, ya que una derrota lo dejaría eliminado.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Independiente Santa Fe

Santa Fe

Imagen
Millonarios

Millonarios

Imagen

Jorge Luis Ramos

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen
Estadio El Campín

Estadio El Campín

Cargando más contenidos

Fin del contenido