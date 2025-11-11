Sorteo cuadrangulares semifinales Liga BetPlay: fecha y hora definida

La Liga BetPlay 2025-II está llegando a zonas de definiciones en esta fecha 20 con la mayoría de los partidos en simultáneo en busca de ser lo más transparente por las necesidades de los cuatro clubes que quieren meterse en los cuadrangulares semifinales, o bien, con los cinco equipos que esperan sellar la ventaja deportiva.

Por ahora, Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza CEIF y Junior están clasificados. Quedan solo dos cupos por definir, mientras que los dos antioqueños, el club santandereano y los tolimenses pelean con la necesidad de ganar la ventaja deportiva para los cuadrangulares.

Mientras tanto, América de Cali, Alianza Valledupar, Independiente Santa Fe y Águilas Doradas jugarán con la necesidad de quedarse con los dos cupos restantes para afrontar las fases finales. La mayoría de los juegos que tienen algo por definir se jugarán el jueves 13 de noviembre a partir de las 7 de la noche en horario de Colombia. Luego esto dará pie para sortear el camino de cada institución.

¿CUÁNDO ES EL SORTEO DE LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES? DIMAYOR CONFIRMÓ FECHA Y HORA

Este martes 11 de noviembre, la DIMAYOR confirmó en sus redes sociales cuándo será el respectivo sorteo de los cuadrangulares semifinales para definir los dos grupos y la suerte de cada equipo que tendrá el privilegio de estar en esta fase final.

La Fecha 20 dejará definidos a los dos últimos cupos para sentenciar el grupo de los ocho clasificados. En ese orden de ideas, el ente que rige el balompié colombiano sentenció en sus redes sociales que el respectivo sorteo de los cuadrangulares semifinales se llevará a cabo el mismo jueves 13 de noviembre justo después de los partidos.

Cuando ya esté todo confirmado con los ocho clasificados, el sorteo se llevará a cabo ese jueves a partir de las 9:15 P.M., ese día quedarán listos los grupos y, además, la primera fecha definida. Este será el primer paso para conocer al campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay. El sorteo de los cuadrangulares se podrá ver a través de Win Sports, Win Sports + y el YouTube de la DIMAYOR.