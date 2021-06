"Soy campeón": Jefersson Martínez, campeón con Tolima, se acordó de Millonarios

Pues Martínez publicó un mensaje donde se ve él celebrando el título del Tolima; sin embargo, este trino generó polémica por parte de algunos hinchas de Millonarios que no aguantaron el haber perdido una final y se fueron en contra del guardameta.

"Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Romanos 10:11. Somos campeones, carajo. Vamos, Tolima", escribió el futbolista. No obstante, una de las hinchas le contestó: "Pero si no hiciste nada", a lo que el arquero respondió contundente: "Al final tú tampoco, besos. Yo soy campeón y que lo cuenten como quieran. Besos".

Con este mensaje provocó más burlas de los hinchas de otros clubes en contra de Millonarios, que cayó de local contra el conjunto 'pijao'.