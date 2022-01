"Soy hincha de Cali pero sudaré la camiseta": la confesión de uno de los fichajes de América

América de Cali continúa entrenando en el marco de la pretemporada para la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana a la cual accedió a la por la vía de la reclasificación.

Vea también: Se conoció el nombre del delantero que quiere América de Cali

En concordancia con ello, el plantel que dirige Juan Carlos Osorio ya sumó oficialmente dos caras nuevas para 2022, pues se hizo oficial la llegada del defensa central John García y del mediocampista de primera línea Juan Camilo Portilla.

De esta manera, Portilla, quien proviene de Alianza Petrolera concedió una entrevista a Win Sports horas después de su oficialización como jugador de la 'mecha', en donde puso en evidencia sus sensaciones e hizo una confesión que generó algo de polémica.

Pues en medio de sus primeras declaraciones como volante de América, el futbolista dijo "me he sentido bien, el recibimiento fue muy bueno y hay un gran ambiente, me recibieron bien".

Asimismo, al volante caleño se le preguntó acerca del 'equipo de sus amores', en donde en medio de risas, el jugador comentó que "soy hincha del Cali, pero considero que soy un excelente profesional y no voy a negar una gota de sudor".