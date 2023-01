"Soy muy bruto, estoy armando un equipo, no un museo": Tulio Gómez y su reflexión sobre América

Tulio Gómez es uno de los hombres más poderosos del fútbol colombiano. El máximo accionista del América de Cali ha construido una gran historia desde que logró el ascenso en 2016 y los dos títulos de liga en 2019 y 2020.

En suelo caleño, el hombre de origen caldense ha sido bastante criticado por la manera como ha manejado algunos asuntos referentes al conjunto americano. Sin embargo, su gestión le ha permitido al cuadro escarlata recuperar algo del orgullo tras el histórico descenso de los 'diablos rojos' a segunda división.

Hace un par de años, el empresario fue bastante criticado por el rendimiento que tuvo el equipo. Todo ocurrió en la temporada 2018, cuando el conjunto americano no clasificó a las fases finales de ningún torneo local en el año.

Sin embargo, en las últimas horas, el expresidente del cuadro escarlata estuvo en diálogo con el programa 'Zona Libre de Humo'. Allí, Tulio reconoció que ese año los malos resultados se debieron a su intención de seguirle la corriente a los hinchas.

"En 2018 las redes y los hinchas me decían traiga a Armero, Yamilson, Carmelo entre otros y nos abonamos; yo de huevon me puse a hacer caso y ni a los ocho entramos y me dije soy muy bruto estoy armando un museo o un equipo, me arrepiento de ese año".

Para el máximo accionista del cuadro escarlata, aquel año en que el equipo estuvo al mando de entrenadores como 'Pecoso' Castro y Pedro Felicio Santos, el rendimiento fue muy bajo y se debió a los malos fichajes.

Por ahora, se espera que el conjunto americano pueda repuntar en el 2023. Los escarlatas tienen la obligación de competir por el título y regresar a los torneos internacionales para el siguiente año.