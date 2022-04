"Soy sencillo y no me complico": el 'Arriero' Herrera reveló su secreto como DT

Hernán Darío Herrera es uno de los técnicos revelación del FPC, pues en su andar con Atlético Nacional ha permitido que el equipo firme su clasificación de manera anticipada a la siguiente instancia de Liga y reciba el rótulo de favorito al título.

De tal forma, el entrenador dio a conocer cuáles son sus estrategias para que la campaña del verde tras la desvinculación de Alejandro Restrepo sea idónea y se hable sobre su continuidad para la próxima temporada.

En rueda de prensa previo a la confrontación con Once Caldas por la fecha 17, el 'Arriero' mencionó: "Soy sencillo y no me complico. Los jugadores están libres y eso se ha visto reflejado".

Además, afirmó que otra de las políticas de su gestión como DT del verde obedece a ser cauteloso, pues "nosotros no escondemos una alineación. Lo que sí escondemos es lo que se trabaja en la semana".

Entre tanto, el entrenador habló de la importancia que tienen los alternantes en el plantel, pues "nosotros no descuidamos a los emergentes. Ellos deben estar disponibles para cuando les toque".

"Confiamos en Jarlan. Ahora hay jugadores que andan muy bien", dijo además el director técnico, manifestando que son varias las alternativas para ubicarse en la mitad de la cancha.

Cabe recordar que el verde viene de vencer a los 'albos' 3-0 por la ida de los octavos de final de la Copa Betplay, y coincidentemente se verán las caras de nuevo esta sábado, por la fecha 17, también en el Atanasio Girardot.