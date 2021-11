"Su aporte ha sido maravilloso": Tulio Gómez, continuidad de Osorio y defensa del DT

América de Cali es uno de los temas más importantes en la actualidad del balompié colombiano, y cuando restan apenas tres fechas para conocerse si es un hecho la presencia del equipo en cuadrangulares, la continuidad de Juan Carlos Osorio continúa siendo una incógnita.

Cabe recordar que en principio la continuidad del entrenador risaraldense depende de su clasificación a las instancias finales de la Liga BetPlay; pese a ello, en diálogo con el Supercombo del Deporte de Radio Red Cali, Tulio Gómez dejó saber más sobre la supuesta renovación.

En principio, Gómez habló acerca de las cuentas que hace el equipo que de momento tiene 23 puntos y está en la casilla once, pues "si no hacemos 9 puntos no clasificamos, pero si uno se pone a hacer cuentas y a hacer fuerza para que los otros no ganen es porque no se hizo la tarea".

Asimismo, recordó el agónico paso a las instancias finales en algunas ocasiones y los buenos resultados que dejó "recuerde que en 2008 y 2020 ingresamos de octavos y salimos campeones, en cuadrangulares todos comenzamos de cero".

De igual manera comentó que el proceso con el técnico Juan Carlos Osorio ha dejado algunos frutos, pues "su aporte ha sido maravilloso en la sede del América, estamos haciendo 3 canchas con medidas reglamentarias y montando el centro del alto rendimiento, pero al hincha solo le importan los resultados".

A su vez, hizo énfasis en que "nuestras decisiones las tomamos de acuerdo a indicadores de gestión con el equipo de trabajo, no según lo que digan las redes sociales", dejando claro que se van a analizar los resultados obtenidos y a partir de allí tomar una decisión cuando la participación de América en Liga BetPlay llegue a su fin.

Así, se queda a ala espera de las decisiones que pueda tomar la junta directiva de los 'escarlatas' con miras a la temporada 2022, y si el entrenador Juan Carlos Osorio continuará a cargo o se buscará otro 'timonel'.