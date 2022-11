"Su continuidad no es segura": Comesaña estaría en entredicho y Junior tendría plan B

Julio Comesaña no ha podido ser el revulsivo que Junior necesitaba para aspirar a ser protagonista de la Liga Betplay. Luego de la clasificación a cuadrangulares, se esperaba una mejoría del 'tiburón' desde lo futbolístico, pero no ha sido así.

El conjunto rojiblanco apenas suma un punto luego de tres partidos y cuenta con escaso margen de ir por la final de la Liga en lo que queda de cuadrangulares.

Vea también: Junior se la cobraría a Viera: busca arquero, es un pedido de Comesaña y está en Argentina

El nivel del Junior no ha sido el esperado y la directiva tampoco está muy contenta con el desempeño de Julio Comesaña, quien llegó para reemplazar al argentino Juan Cruz Real.

El uruguayo no tendría segura su continuidad el otro año, según conoció Carlos Antonio Vélez: "Me dijeron que lo de Comesaña no está seguro. La continuidad de Julio no está segura", comentó el director de Planeta Fútbol de Antena 2 este martes.

Lo anterior se supo, luego que en las últimas horas trascendiera que Leonel Álvarez ya habría sido contactado por la dirigencia barranquillera. No obstante, el actual entrenador de Águilas señaló que no ha habido diálogo alguno hasta el momento.

Le puede interesar: Millonarios desplazó a Santa Fe y ahora lidera el grupo A; así va la tabla tras la fecha 3

En cuanto a Junior, este se encuentra en proceso de rediseño de su plantilla para la siguiente temporada; de allí que también esté pensando en reforzarse con un arquero extranjero que le pelee el puesto al uruguayo Sebastián Viera.

No se conoce el nombre del guardameta, pero al parecer este se encuentra actualmente en Argentina.

Por ahora, Junior tendrá una semana larga para preparar el próximo partido ante Santa Fe. Será su última oportunidad de seguir con vida en los cuadrangulares; posteriormente viajará a Bogotá para enfrentar a Millonarios.