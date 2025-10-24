¿Suena a despedida en Millonarios? Sorpresivo mensaje siembra dudas

Ni con David González, ni con Hernán Torres Millonarios pudo encontrar la manera de hacerle frente a los malos resultados y de reponerse en la tabla de posiciones firmando un mal presente y un muy mal momento que empezó a condicionar a la institución y a sus jugadores.

Un mercado de fichajes pobre, que venía dando de qué hablar, no solo para este segundo semestre, sino también en el primero del 2025. Para ese entonces, una de las novedades grandes fue la contratación de Helibelton Palacios que no ha podido mantenerse en la titularidad por lesiones y ha sido más un revulsivo que un titular.

Justamente, el lateral derecho habló sobre el momento que está viviendo la institución y sus declaraciones tenían tintes de duda para lo que viene en el 2026. Tal vez, Helibelton Palacios sea uno de los jugadores descartados por Millonarios por su poca presencia en el campo de juego.

“NO HEMOS ESTADO A LA ALTURA, ESTAMOS CAÍDOS”; HELIBELTON PALACIOS

Millonarios firmó un empate ante Atlético Bucaramanga que se consolidó sobre los últimos minutos del partido por un error defensivo que dejó solo a Fabián Sambueza para que marcara a placer por los horrores de la zaga albiazul. Con 18 unidades y doce puntos restantes, todavía hay una mínima chance de clasificar.

Con este panorama, Millonarios necesita ganar los cuatro partidos para llegar a los 30 puntos y esperar otros resultados de rivales directos que pelean por la clasificación. Helibelton Palacios fue uno de los jugadores que le puso la cara en declaraciones que fueron publicadas por Mundo Millos.

En aquellas palabras hubo tintes de un jugador que lamenta este mal momento por el que transcurren y dejó entrever que el plantel está dolido con lo que está pasando, “estamos muy caídos, durante el semestre hemos estado muy mal todos. Todos los que hemos tenido participación creo que no hemos estado a la altura de estar en la institución que nos ha elegido a nosotros para representarlos”.

Posteriormente, habló de los errores que han tenido a lo largo del torneo, “este semestre la verdad que muy mal, todos hemos estado muy mal, y como tal eso se ha visto reflejado en cada juego. Nos pasan muchas desatenciones que si estamos concentrados como debe ser, no deberían acontecer. Ahí están los resultados, no hemos estado a la altura, y esto ha sido durante todo el semestre”.

Continuó afirmando que no hay disculpas, “no vale disculparse, no hemos estado a la altura, sencillamente eso. No hemos aprovechado que nos haya elegido el club, nos haya dado la confianza para representar esta camiseta, esta gran hinchada que a pesar de la situación siempre ha estado con nosotros y ha intentado apoyarnos desde donde más han podido, pero creo que no hemos estado a la altura”.

LA SITUACIÓN CONTRACTUAL DE HELIBELTON PALACIOS

Aunque Millonarios todavía no ha definido nada acerca de las salidas, incorporaciones y otros detalles, más allá de la renovación de Leonardo Castro, Helibelton Palacios es uno de los futbolistas que podría tomar otro rumbo para el 2026.

Y es que, el lateral derecho espera el dictamen oficial de Millonarios con la necesidad de renovar su contrato o conocer si se da su salida, pues, Helibelton Palacios no ha tenido conversaciones acerca de su futuro con la institución y su contrato termina el 31 de diciembre de 2025.

En ese sentido, más allá de la reflexión en conjunto de lo que ha sido este segundo semestre, todo parece indicar que el mensaje va más allá y se acerca a su salida de Millonarios para el siguiente año.