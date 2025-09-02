Cargando contenido

Liga Betplay
Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 11:49

Suena para el América técnico que dirigió a jugador de la selección

Nuevo técnico en carpeta para asumir en el América de Cali

La salida de Raimondi ha generado una ola de rumores de quien podría ser el nuevo técnico del equipo caleño, nombres como el de David González o Juan Cruz Real se han escuchado mucho en los últimos días.  

Ahora surgió un nuevo nombre, un técnico extranjero con un paso destacado por un equipo mexicano suena con fuerza como opción para el América de Cali.  

Ex técnico de Kevin Mier suena para el América 

Vicente Sánchez es el entrenador que entra en carpeta para dirigir al equipo. Un técnico con experiencia en México, en Cruz Azul, donde además de dirigir a Kevin Mier, logró sacar campeón al equipo de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Un rendimiento de más del 70% con 18 triunfos, 8 empates y apenas 2 derrotas en su antiguo club llaman la atención de la dirigencia americana.

Nuevo técnico extranjero  

Vicente Sánchez sería el cuarto técnico extranjero consecutivo para el América, Farías, Jorge Da Silva y Raimondi son los tres anteriores. Algo que no es muy normal en la historia de los diablos rojos, sobre todo teniendo en cuenta que sus procesos más exitosos han sido bajo las órdenes de entrenadores de nuestro país. 

Si bien suena con fuerza el estratega uruguayo, en América se siguen barajando muchos nombres de los que esperan elegir uno que logre encontrar el camino para arreglar la grave situación futbolística que vive el equipo.   

