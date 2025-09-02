Suena para el América técnico que dirigió a jugador de la selección

La salida de Raimondi ha generado una ola de rumores de quien podría ser el nuevo técnico del equipo caleño, nombres como el de David González o Juan Cruz Real se han escuchado mucho en los últimos días.

Ahora surgió un nuevo nombre, un técnico extranjero con un paso destacado por un equipo mexicano suena con fuerza como opción para el América de Cali.