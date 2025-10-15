Sufre Atlético Nacional: Dimayor sancionará a Edwin Cardona

Atlético Nacional consiguió una victoria 2-1 frente a Deportivo Cali en el Atanasio por la fecha 15 de la Liga Betplay, resultado que lo deja muy cerca de asegurar su lugar en los cuadrangulares semifinales. El Verdolaga mostró carácter al remontar un marcador adverso y mantener su buen momento en el campeonato.

Los Azucareros se adelantaron con un gol de Andrey Estupiñán a los 10 minutos, pero Mateus Uribe igualó el marcador a los 28’; en la segunda mitad, Andrés Sarmiento -a quien le anularon un gol- selló la remontada al minuto 52 con un gol que desató la euforia en el Atanasio Girardot.

¿Por qué Edwin Cardona será sancionado por Dimayor?

Sin embargo, hay un tema que genera angustia en Nacional, y es que perderá a Edwin Cardona para el próximo partido, pues el mediocampista recibirá una fecha de suspensión por parte de Dimayor debido a que recibió tarjeta amarilla ante Cali y ya suma cinco amonestaciones.

En consecuencia, el '10' no viajará a Pasto para afrontar el próximo partido de Atlético Nacional, y de aquí en adelante habrá varios jugadores que tendrán que 'cuidarse' para no ser sancionados por Dimayor, pues hay quienes acumulan cuatro amonestaciones de momento.