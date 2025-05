Sufre Millonarios: Dimayor confirmó dura sanción a Montero

El juez central del compromiso tuvo que enviar un informe sobre la situación en donde describió: "El policía lo que hizo fue prevenir que lo golpearan,. No obstante la reacción del señor MONTERO, fue inapropiada, por cuanto se alteró y empujó al policía en ese momento intervino el DT DAVID GONZALEZ y otros señores de MILLONARIOS, De todas maneras fue más el escándalo y no había lugar a ello. Inclusive yo le solicité al uniformado que se retirara para no acrecentar más el ambiente que estaba ardiente en ese momento. Luego más adelante ya en el camerino y concretamente en la parte exterior del mismo se

instalaron unos cuantos fanáticos y prosiguieron con los insultos, Así las cosas, desde adentro le lanzaron a la gente algunas botellas de agua y los hinchas a la vez lanzaron algunas monedas por encima de unos barrotes, dicha situación no generó ningún riesgo, ya que fueron controlados rápidamente por la Policía".

Determinación de la Dimayor

Ante el caso, la Dimayor emitió un comunicado en donde dio a conocer la sanción por dos fechas al jugador, por lo que Montero se perdería la fecha 20 y la primera del cuadrangular final del fútbol colombiano.