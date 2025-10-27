Tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2025-II tras fecha de clásicos

Cada vez falta menos para que finalice la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay y tras la fecha 17 fue una de las más decisivas para la competencia, no solo para ir ratificando a los clubes que tendrán la oportunidad de jugar los cuadrangulares, sino también para que los goleadores volvieran a aparecer y extendieran sus cuentas.

En una fecha llena de clásicos enmarcada por victorias de Millonarios sobre Santa Fe y Nacional sobre Medellín, también se volvieron a hacer presentes los goleadores, entre ellos Francisco Fydriszewski, quien se reportó con anotación ante el 'verde paisa' y de paso se afianzó en la zona alta de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

Así va la tabla de goleadores de la Liga BetPlay

Uno de los encuentros más llamativos sin duda alguna fue el de Nacional vs Medellín en el Estadio Atanasio Girardot, escenario deportivo que fue testigo de una auténtica lluvia de goles que dejó como ganador al cuadro 'verdolaga' por un marcador de 5-2.

Marino Hinestroza se robó el show tras regresar al gol y hacerlo de gran manera tras anotar doblete, pero junto a él también brilló Fydriszewski, el atacante de 32 años que convirtió el primer gol para el 'poderoso de la montaña' y con el cual le bastó para consolidarse, por el momento, como el máximo artillero de la competencia tras alcanzar los 10 goles.