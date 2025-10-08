Tabla de la reclasificación tras la derrota de Medellín; cupos a Libertadores y Sudamericana

La fase regular de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025 está en su recta final y todos los equipos están luchando por sumar la mayor cantidad de puntos para meterse al grupo de los ocho y seguir con opciones de disputar el título.

Por otro lado, al clubes que también están disputando la tabla de la reclasificación con el objetivo de conseguir un boleto a Copa Conmebol Libertadores o Copa Conmebol Sudamericana en la temporada 2025.

Este miércoles 8 de octubre, Deportivo Independiente Medellín perdió una gran oportunidad de alejarse en la primera posición de la reclasificación al perder 1-2 en condición de visita ante Águilas Doradas en partido que estaba aplazado de la fecha 11.

A pesar de la derrota, Medellín sigue líder con 71 puntos, pero tiene muy cerca a Atlético Nacional y a Deportes Tolima.

El cuadro 'verdolaga' se ubica en la tercera casilla con 67 unidades, las mismas que el conjunto vinotinto.