Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 21:16
Tabla de la reclasificación tras la derrota de Medellín; cupos a Libertadores y Sudamericana
Medellín sigue líder de la reclasificación, a pesar de caer ante Águilas.
La fase regular de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025 está en su recta final y todos los equipos están luchando por sumar la mayor cantidad de puntos para meterse al grupo de los ocho y seguir con opciones de disputar el título.
Por otro lado, al clubes que también están disputando la tabla de la reclasificación con el objetivo de conseguir un boleto a Copa Conmebol Libertadores o Copa Conmebol Sudamericana en la temporada 2025.
Este miércoles 8 de octubre, Deportivo Independiente Medellín perdió una gran oportunidad de alejarse en la primera posición de la reclasificación al perder 1-2 en condición de visita ante Águilas Doradas en partido que estaba aplazado de la fecha 11.
A pesar de la derrota, Medellín sigue líder con 71 puntos, pero tiene muy cerca a Atlético Nacional y a Deportes Tolima.
El cuadro 'verdolaga' se ubica en la tercera casilla con 67 unidades, las mismas que el conjunto vinotinto.
Así están los cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana
Hasta el momento, Independiente Santa Fe, por haber sido campeón del primer semestre de 2025, Medellín y Atlético Nacional están clasificando a la Copa Conmebol Libertadores.
Por otro lado, Deportes Tolima, Junior y Millonarios estarían jugando la Copa Conmebol Sudamericana, junto al campeón de la Copa BetPlay.
Tabla de la reclasificación Liga BetPlay: cupos a Copa Libertadores y Sudamericana
1. Medellín - 71 puntos - Copa Libertadores
2. Santa Fe - 69 puntos - Copa Libertadores campeón primer semestre
3. Atlético Nacional - 67 puntos - Copa Libertadores
4. Deportes Tolima - 67 puntos - Copa Sudamericana
5. Millonarios - 64 puntos - Copa Sudamericana
6. Junior - 63 puntos - Copa Sudamericana
7. América de Cali - 62 puntos
8. Bucaramanga - 56 puntos
9. Once Caldas - 55 puntos
10. Alianza - 49 puntos
Fuente
Antena 2