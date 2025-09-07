Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 22:50
Tabla de POSICIONES de la Liga BetPlay-2 de 2025 tras la fecha de clásicos
Junior y Medellín comparten el liderato; América se hunde.
Se disputó la fecha 10, la tradicionalmente llamada jornada de clásicos de la Liga BetPlay-2 de 2025, que dejó a Junior como líder del certamen, a pesar de caer ante Unión Magdalena y a América en la última casilla al empatar con Deportivo Cali.
Por otro lado, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional se mantienen en la parte alta de la tabla al empatar a tres goles en un vibrante clásico paisa.
Fortaleza CEIF fue el gran ganador de la fecha, después de superar 1-0 a La Equidad y llegar de esta manera a 18 unidades para instalarse en la tercera casilla.
En la parte media de la tabla hay un trancón de equipos, ya que Pereira (12 puntos), Alianza FC (12 puntos), Envigado (11 puntos), Deportivo Cali (11 puntos), Deportivo Cali (11 puntos) y Unión Magdalena (11 puntos) están con pocas diferencias.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - fecha 10
1. Junior - 20 puntos
2. Medellín - 20 puntos
3. Fortaleza - 18 puntos
4. Atlético Nacional - 17 puntos
5. Tolima - 17 puntos
6. Llaneros - 17 puntos
7. Bucaramanga - 16 puntos
8. Santa Fe - 13 puntos
9. Deportivo Pereira - 12 puntos
10. Alianza - 12 puntos
11. Envigado - 11 puntos
12. Deportivo Cali - 11 puntos
13. Unión Magdalena - 11 puntos
14. Boyacá Chicó - 10 puntos
15. La Equidad - 10 puntos
16. Pasto - 9 puntos
17. Once Caldas - 9 puntos
18. Millonarios - 8 puntos
19. Águilas Doradas - 8 puntos
20. América - 6 puntos
Fuente
Antena 2