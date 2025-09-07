Tabla de POSICIONES de la Liga BetPlay-2 de 2025 tras la fecha de clásicos

Se disputó la fecha 10, la tradicionalmente llamada jornada de clásicos de la Liga BetPlay-2 de 2025, que dejó a Junior como líder del certamen, a pesar de caer ante Unión Magdalena y a América en la última casilla al empatar con Deportivo Cali.

Por otro lado, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional se mantienen en la parte alta de la tabla al empatar a tres goles en un vibrante clásico paisa.