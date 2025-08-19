Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II luego de la fecha 7

Finalizó la séptima fecha de la Liga Betplay del 2025-II con la victoria de Independiente Santa Fe 1-0 ante Envigado FC con gol de Ángelo Rodríguez recién iniciado el partido este martes 19 de agosto en El Campín.

Con este resultado, el León llegó a doce puntos en el torneo y se volvió a meter en el grupo parcial de clasificados, pues se ubicó quinto; mientras que el Naranja se quedó con nueve unidades y marcha noveno.

Los resultados de la séptima fecha de la Liga Betplay

La fecha había iniciado el pasado miércoles 13 de agosto, cuando Deportivo Cali derrotó 3-1 a Unión Magdalena y agudizó la crisis del cuadro samario. Ya el jueves Deportivo Pereira se impuso 2-1 en el Hernán Ramírez Villegas a un América que no levanta cabeza.

El viernes continuó la jornada con un empate 0-0 entre Alianza FC y Once Caldas en el estadio Armando Maestre Pavajeau; y ya el sábado hubo tres juegos en los que La Equidad superó 2-1 Llaneros, Águilas derrotó 2-0 a Boyacá Chicó y Atlético Nacional empató 2-2 con Fortaleza CEIF.