Mar, 19/08/2025 - 21:33
Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II luego de la fecha 7
Hay cinco partidos pendientes de otras jornadas en la primera división del fútbol colombiano.
Finalizó la séptima fecha de la Liga Betplay del 2025-II con la victoria de Independiente Santa Fe 1-0 ante Envigado FC con gol de Ángelo Rodríguez recién iniciado el partido este martes 19 de agosto en El Campín.
Con este resultado, el León llegó a doce puntos en el torneo y se volvió a meter en el grupo parcial de clasificados, pues se ubicó quinto; mientras que el Naranja se quedó con nueve unidades y marcha noveno.
Los resultados de la séptima fecha de la Liga Betplay
La fecha había iniciado el pasado miércoles 13 de agosto, cuando Deportivo Cali derrotó 3-1 a Unión Magdalena y agudizó la crisis del cuadro samario. Ya el jueves Deportivo Pereira se impuso 2-1 en el Hernán Ramírez Villegas a un América que no levanta cabeza.
El viernes continuó la jornada con un empate 0-0 entre Alianza FC y Once Caldas en el estadio Armando Maestre Pavajeau; y ya el sábado hubo tres juegos en los que La Equidad superó 2-1 Llaneros, Águilas derrotó 2-0 a Boyacá Chicó y Atlético Nacional empató 2-2 con Fortaleza CEIF.
El domingo Deportes Tolima le ganó 3-1 como local a Millonarios y además de escalar en la tabla, mantuvo al Embajador en la última posición de la tabla.
Este lunes festivo hubo dos partidos, donde Junior FC le ganó 2-1 a Atlético Bucaramanga en el Metropolitano y Deportivo Pasto cayó 1-2 ante Independiente Medellín en el estadio Departamental Libertad.
Así las cosas, hubo algunos movimientos en la tabla de posiciones de la Liga Betplay.
Tabla de posiciones de la Liga Betplay luego de la fecha 7
1. Junior - 17 puntos
2. Tolima - 13
3. Medellín - 13
4. Nacional - 12
5. Santa Fe - 12
6. Llaneros - 11
7. Fortaleza - 11
8. Pereira - 11
9. Envigado - 9
10. La Equidad - 9
11. Cali - 9
12. Bucaramanga - 7 (dos partidos pendientes)
13. Águilas Doradas - 7
14. Boyacá Chicó - 6
15. Alianza FC - 6
16. Pasto - 5 (dos partidos pendientes)
17. Unión Magdalena - 5 (un partido pendiente)
18. América - 4 (dos partidos pendientes)
19. Once Caldas - 3 (un partido pendiente)
20. Millonarios - 1 (dos partidos pendientes)
Es menester recordar que hay cinco partidos pendientes por Liga Betplay, y el primero que se disputará será entre Millonarios FC y Unión Magdalena en El Campín correspondiente a la fecha 1, programado para este miércoles 20 de agosto a las 7:30 de la noche.
