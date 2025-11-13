Actualizado:
Tabla de posiciones de la Liga Betplay EN VIVO - fecha 20
Siga las actualizaciones de la tabla de posiciones que definirá los clasificados a cuadrangulares.
Este jueves se disputa el grueso de la última fecha de la Liga Betplay 2025-II, en donde se conocerá a los dos últimos clasificados a cuadrangulares, así como los dos 'cabeza de grupo', rótulos otorgados a quienes terminen en primera y segunda posición de la fase regular.
La jornada inició la noche anterior con los juegos La Equidad 4-0 Pereira y Chicó 1-2 Millonarios, partidos que se disputaron en vista de que los cuatro equipos llegaron eliminados y no influye en nada su posición en la tabla de posiciones.
Hoy jueves habrá ocho partidos en donde se definen clasificados y los dos equipos que tendrán 'ventaja deportiva', antes llamado 'punto invisible'; por ende, todos se disputarán a las 7:00 p. m.
Así, es pertinente revisar la tabla de posiciones EN VIVO de la Liga Betplay. Haciendo énfasis en que se parte en cuatro bloques: el primero con los clasificados, el segundo con los clasificados parciales, el tercero con los que llegaron a la fecha 20 con opción (a excepción de Millonarios) y el cuarto con los eliminados.
Tabla de posiciones de la Liga Betplay - fecha 20
1. Medellín – 37 pts – DG +15
2. Nacional – 37 pts – DG +15
3. Bucaramanga – 37 pts – DG +14
4. Tolima – 35 pts – DG +11
5. Fortaleza CEIF – 35 pts – DG +8
6. Junior – 32 pts – DG +9
7. América – 29 pts – DG +7
8. Alianza – 29 pts – DG +3
9. Santa Fe – 28 pts – DG +3
10. Águilas Doradas – 27 pts – DG +3
11. Millonarios – 26 pts – DG -3
12. Once Caldas – 26 pts – DG -3
13. Llaneros – 25 pts – DG -5
14. Cali – 20 pts – DG -6
15. Unión Magdalena – 18 pts – DG -12
16. Pereira – 18 pts – DG -17
17. Envigado – 17 pts – DG -7
18. Pasto – 16 pts – DG -5
19. Boyacá Chicó – 16 pts – DG -15
20. La Equidad – 14 pts – DG -15
Cabe recordar que el sorteo de los cuadrangulares será este mismo jueves desde las 9:15 p. m. en los estudios de Win Sports en Bogotá.
