Tabla de posiciones de la Liga Betplay EN VIVO - fecha 20

Este jueves se disputa el grueso de la última fecha de la Liga Betplay 2025-II, en donde se conocerá a los dos últimos clasificados a cuadrangulares, así como los dos 'cabeza de grupo', rótulos otorgados a quienes terminen en primera y segunda posición de la fase regular.

La jornada inició la noche anterior con los juegos La Equidad 4-0 Pereira y Chicó 1-2 Millonarios, partidos que se disputaron en vista de que los cuatro equipos llegaron eliminados y no influye en nada su posición en la tabla de posiciones.

Hoy jueves habrá ocho partidos en donde se definen clasificados y los dos equipos que tendrán 'ventaja deportiva', antes llamado 'punto invisible'; por ende, todos se disputarán a las 7:00 p. m.

Así, es pertinente revisar la tabla de posiciones EN VIVO de la Liga Betplay. Haciendo énfasis en que se parte en cuatro bloques: el primero con los clasificados, el segundo con los clasificados parciales, el tercero con los que llegaron a la fecha 20 con opción (a excepción de Millonarios) y el cuarto con los eliminados.