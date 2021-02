Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - Fecha 8 - Cali salvó el invicto y sigue líder

Terminó la octava fecha de la Liga BetPlay Dimayor con el empate entre Deportivo Cali con Alianza Petrolera. En total se anotaron 18 goles, se registraron seis igualdades y tres equipos ganaron.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

A pesar del empate, el conjunto 'vallecaucano' sigue como líder del campeonato con 20 puntos. Atlético Nacional ascendió a la segunda casilla al igualar con América y ahora cuenta con 14 unidades.

La tercera posición es para Deportes Tolima, quien además es el único equipo que no ha perdido, con 14 puntos y Santa Fe es cuarto con los mismos 14.

Millonarios, que tuvo jornada de descanso, se ubica sexto con 13, mientras que Junior ya es séptimo con 13 luego de caer ante Boyacá Chicó. La Equidad cierra el grupo de los ochos con 12 unidades.

9. Jaguares - 11 puntos

10. Bucaramanga - 8 puntos

11. América - 7 puntos

12. Patriotas - 7 puntos

13. Pasto - 7 puntos

14. Águilas Doradas - 7 puntos

15. Envigado - 7 puntos

16. Once Caldas - 6 puntos

17. Boyacá Chicó - 4 puntos

18.Alianza Petrolera - 3 puntos

19. Pereira - 3 puntos

Deportivo Pereira y Alianza Petrolera no han ganado en el campeonato. América, Millonarios y Tolima, con seis, son los equipos que menos compromisos han jugado.

Atlético Nacional, con 12, es el club con más goles a favor, mientras que Pereira, con 15, el que más ha recibido.