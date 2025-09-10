Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 21:32
Tabla de posiciones de la Liga Betplay luego de Millonarios 1-0 Pasto
Este miércoles se disputó el juego entre Embajadores y Volcánicos, válido por la segunda fecha.
Este miércoles 10 de septiembre Millonarios FC recibió a Deportivo Pasto en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín', en un juego válido por la segunda jornada de la Liga Betplay 2025-II. Ganaron los Embajadores 1-0.
Este partido inicialmente estaba programado para el domingo 20 de julio, pero debido a los desfiles en conmemoración del Día de Independencia en Colombia, no hubo fuerza pública suficiente para atender el evento deportivo.
Se trató de un juego al cual los locales llegaron con la intención de sumar de a tres para meterse en la pelea por clasificar a los cuadrangulares, y esta vez Santiago Giordana fue quien se vistió de héroe con un gol al minuto 30 del primer tiempo.
Durante el restante de la primera mitad y todo el segundo tiempo se pudo ver a un Millonarios que intentó mantener el cero en propia puerta, y con una polémica arbitral a su favor terminó quedándose con la victoria, y escalando en la tabla de posiciones.
Liga Betplay: tabla de posiciones tras Millonarios vs Pasto
|Pos
|Equipo
|Pts
|DG
|1
|Junior
|20
|+8
|2
|Medellín
|20
|+6
|3
|Fortaleza CEIF
|18
|+5
|4
|Bucaramanga*
|17
|+8
|5
|Nacional
|17
|+7
|6
|Tolima
|17
|+3
|7
|Llaneros
|17
|+1
|8
|Santa Fe
|13
|-1
|9
|Pereira
|12
|-1
|10
|Alianza
|12
|-5
|11
|Millonarios
|11
|-1
|12
|Envigado
|11
|-1
|13
|Deportivo Cali
|11
|-4
|14
|Unión Magdalena
|11
|-5
|15
|Once Caldas
|10
|-3
|16
|Boyacá Chicó
|10
|-4
|17
|La Equidad
|10
|-4
|18
|Pasto
|9
|-1
|19
|Águilas Doradas
|8
|-5
|20
|América**
|6
|-3
* Un partido pendiente
* Dos partidos pendientes
Próximos partidos de Millonarios y Deportivo Pasto
Millonarios FC, que quedó al día en la Liga Betplay, visitará a Alianza FC el próximo sábado 13 de septiembre a las 4:10 p. m. por la undécima fecha; ya el martes 16 recibirá a Envigado por la vuelta de octavos de final de Copa Betplay a las 8:10 p. m. (va perdiendo 1-0).
Deportivo Pasto, que aún tiene un juego pendiente por Liga (ante América en el Libertad), se alista para visitar a Deportivo Cali el próximo domingo 14 de septiembre a las 4:10 p. m. y recibir a Independiente Santa Fe el sábado 20 a las 6:20 por las fechas 11 y 12, respectivamente.
