Tabla de posiciones de la Liga Betplay luego de Millonarios 1-0 Pasto

Este miércoles 10 de septiembre Millonarios FC recibió a Deportivo Pasto en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín', en un juego válido por la segunda jornada de la Liga Betplay 2025-II. Ganaron los Embajadores 1-0.

Este partido inicialmente estaba programado para el domingo 20 de julio, pero debido a los desfiles en conmemoración del Día de Independencia en Colombia, no hubo fuerza pública suficiente para atender el evento deportivo.

Se trató de un juego al cual los locales llegaron con la intención de sumar de a tres para meterse en la pelea por clasificar a los cuadrangulares, y esta vez Santiago Giordana fue quien se vistió de héroe con un gol al minuto 30 del primer tiempo.

Durante el restante de la primera mitad y todo el segundo tiempo se pudo ver a un Millonarios que intentó mantener el cero en propia puerta, y con una polémica arbitral a su favor terminó quedándose con la victoria, y escalando en la tabla de posiciones.