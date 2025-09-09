Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 22:47
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay se pone al día: hay cambios
Se están disputando los partidos atrasados de la Liga BetPlay y hay cambios en la tabla de posiciones.
Se llevó a cabo la fecha 10 de la Liga BetPlay, la cual contó con todos clásicos de la primera división del Fútbol Profesional Colombiano. Terminó con rotundo éxito y a partir de ello Dimayor también comenzó a darle "luz verde" a los partidos pospuestos de la competencia, los cuales fueron de la fecha 2 y 3.
Entre los equipos que se habían visto damnificados por la suspensión de los partidos correspondientes a las primeras fechas de la Liga BetPlay se encontraban Atlético Bucaramanga y Once Caldas, los cuales se enfrentaron por el duelo de la fecha 3 y no se pudieron sacar diferencia en el Estadio Américo Montanini.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay
Dimayor le dio continuidad a los partidos atrasados de la Liga BetPlay con el fin de que los equipos se pudieran poner al día, sumar los puntos pendientes y de paso modificar la tabla de posiciones.
Haber tenido 3 puntos de reserva parecía buena idea, pero Bucaramanga y Once Caldas no lo supieron aprovechar, repartiéndose los puntos en el Américo Montanini, lo que dejó al 'blanco blanco' todavía afueras de los ocho mejores y al 'leopardo' en la cuarta casilla con 17 puntos, superando a Atlético Nacional.
Posiciones de la Liga BetPlay 2025-II
- Junior: 20 puntos
- Medellín: 20 puntos
- Fortaleza: 18 puntos
- Bucaramanga: 17 puntos
- Nacional: 17 puntos
- Tolima: 17 puntos
- Llaneros: 17 puntos
- Santa Fe: 13 puntos
- Pereira: 12 puntos
- Alianza: 12 puntos
- Envigado: 11 puntos
- Cali: 11 puntos
- Unión Magdalena: 11 puntos
- Once Caldas: 10 puntos
- Boyacá Chicó: 10 puntos
- La Equidad: 10 puntos
- Pasto: 9 puntos
- Millonarios: 8 puntos
- Águilas Doradas: 8 puntos
- América: 6 puntos
Próximo partido de la Liga BetPlay
El calendario de la Liga BetPlay se sigue poniendo al día y el siguiente duelo atrasado que está por cumplirse será el de Millonarios ante Deportivo Pasto, el cual corresponde a la fecha 2 y se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 10 de septiembre.
