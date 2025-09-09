Tabla de posiciones de la Liga BetPlay se pone al día: hay cambios

Se llevó a cabo la fecha 10 de la Liga BetPlay, la cual contó con todos clásicos de la primera división del Fútbol Profesional Colombiano. Terminó con rotundo éxito y a partir de ello Dimayor también comenzó a darle "luz verde" a los partidos pospuestos de la competencia, los cuales fueron de la fecha 2 y 3.

Entre los equipos que se habían visto damnificados por la suspensión de los partidos correspondientes a las primeras fechas de la Liga BetPlay se encontraban Atlético Bucaramanga y Once Caldas, los cuales se enfrentaron por el duelo de la fecha 3 y no se pudieron sacar diferencia en el Estadio Américo Montanini.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Dimayor le dio continuidad a los partidos atrasados de la Liga BetPlay con el fin de que los equipos se pudieran poner al día, sumar los puntos pendientes y de paso modificar la tabla de posiciones.

Haber tenido 3 puntos de reserva parecía buena idea, pero Bucaramanga y Once Caldas no lo supieron aprovechar, repartiéndose los puntos en el Américo Montanini, lo que dejó al 'blanco blanco' todavía afueras de los ocho mejores y al 'leopardo' en la cuarta casilla con 17 puntos, superando a Atlético Nacional.