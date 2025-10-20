Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 22:26
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate de Medellín con Santa Fe
Medellín se convirtió en el nuevo líder del campeonato.
Deportivo Independiente Medellín se puso al día en el calendario de la Liga BetPlay y se convirtió en el nuevo líder del campeonato después de empatar este lunes 20 de octubre 1-1 con Independiente Santa Fe en partido que estaba aplazado de la fecha 14.
Con este resultado, el equipo antioqueño llegó a 31 puntos y la diferencia de gol de +12 le permite superar a Junior, que tiene las mismas unidades, para ser el puntero del certamen.
Por otro lado, Independiente Santa Fe rescató un valioso empate en condición de visita, que le sirve para conservar su lugar en el grupo de los ocho.
El cuadro cardenal está en la octava posición con 22 puntos y una diferencia de gol de +2.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Medellín - 31 puntos
2. Junior - 31 puntos
3. Bucaramanga - 30 puntos
4. Nacional - 28 puntos
5. Fortaleza - 28 puntos
6, Tolima - 26 puntos
7. Llaneros - 25 puntos
8. Santa Fe - 22 puntos
-----------
9. Águilas Doradas - 21 puntos
10. América - 20 puntos
11. Alianza - 20 puntos
12. Cali - 20 puntos
13. Once Caldas - 19 puntos
14. Pereira - 18 puntos
15. Unión Magdalena - 18 puntos
16. Millonarios - 17 puntos
17. Envigado - 16 puntos
18. Pasto - 13 puntos
19. Boyacá Chicó - 13 puntos
20. La Equidad - 11 puntos
