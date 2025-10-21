Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 20:02
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate de Millonarios con Bucaramanga
Bucaramanga es nuevo líder y Millonarios complicó su clasificación.
Se puso al día la Liga BetPlay este martes 21 de octubre con el empate 1-1 entre Millonarios con Atlético Bucaramanga en partido que fue válido por la fecha 16.
Con este resultado, el equipo santandereano se instaló en la primera posición del campeonato al llegar a 31 puntos y contar con una diferencia de gol de +14.
Bucaramanga supera en la tabla de Medellín y a Junior, clubes que tienen las mismas unidades, pero peor diferencia de gol.
Por otro lado, Millonarios complicó sus posibilidades de entrar al grupo de los ocho al quedar en la casilla 15 con 18 unidades.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - fecha 16
1. Atlético Bucaramanga - 31 puntos
2. Medellín - 31 puntos
3. Junior - 31 puntos
4. Atlético Nacional - 28 puntos
5. Fortaleza - 28 puntos
6. Deportes Tolima - 26 puntos
7. Llaneros - 25 puntos
8. Santa Fe - 22 puntos
-------------
9. Águilas Doradas - 21 puntos
10. América - 20 puntos
11. Alianza - 20 puntos
12. Deportivo Cali - 20 puntos
13. Once Caldas - 19 puntos
14. Deportivo Pereira - 18 puntos
15. Millonarios - 18
16. Unión Magdalena - 18 puntos
17. Envigado - 16 puntos
18. Deportivo Pasto - 13 puntos
19. Boyacá Chicó - 13 puntos
20. La Equidad - 11 puntos
Programación de la fecha 17 de la Liga BetPlay
Viernes 24 de octubre
Alianza Vs La Equidad
Hora: 4:00 P.M.
Estadio Armando Maestre Pavajeau
Fortaleza Vs Deportivo Pasto
Hora: 6:00 P.M.
Estadio Metropolitano de Techo
Deportivo Pereira Vs Águilas Doradas
Hora: 8:10 P.M.
Estadio Hernán Ramírez Villegas
América Vs Junior
Hora: 8:10 P.M.
Estadio Francisco Rivera Escobar
Sábado 25 de octubre
Envigado Vs Boyacá Chicó
Hora: 2:00 P.M.
Estadio Metropolitano de Itagüí
Deportes Tolima Vs Deportivo Cali
Hora: 3:00 P.M.
Estadio Manuel Murillo Toro
Bucaramanga Vs Llaneros
Hora: 4:10 P.M.
Estadio Américo Montanini
Santa Fe Vs Millonarios
Hora: 6:20 P.M.
Estadio El Campín
Once Caldas Vs Unión Magdalena
Hora: 8:30 P.M.
Estadio Palogrande
Domingo 26 de octubre
Nacional Vs Medellín
Hora: 6:30 P.M.
Estadio Atanasio Girardot.
