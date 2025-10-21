Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate de Millonarios con Bucaramanga

Se puso al día la Liga BetPlay este martes 21 de octubre con el empate 1-1 entre Millonarios con Atlético Bucaramanga en partido que fue válido por la fecha 16.

Con este resultado, el equipo santandereano se instaló en la primera posición del campeonato al llegar a 31 puntos y contar con una diferencia de gol de +14.

Bucaramanga supera en la tabla de Medellín y a Junior, clubes que tienen las mismas unidades, pero peor diferencia de gol.

Por otro lado, Millonarios complicó sus posibilidades de entrar al grupo de los ocho al quedar en la casilla 15 con 18 unidades.