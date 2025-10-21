Cargando contenido

Millonarios empató con Bucaramanga en la fecha 17 de la Liga BetPlay
Camila Díaz - Antena 2 y RCN Radio
Liga Betplay
Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 20:02

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate de Millonarios con Bucaramanga

Bucaramanga es nuevo líder y Millonarios complicó su clasificación.

Se puso al día la Liga BetPlay este martes 21 de octubre con el empate 1-1 entre Millonarios con Atlético Bucaramanga en partido que fue válido por la fecha 16.

Con este resultado, el equipo santandereano se instaló en la primera posición del campeonato al llegar a 31 puntos y contar con una diferencia de gol de +14.

Bucaramanga supera en la tabla de Medellín y a Junior, clubes que tienen las mismas unidades, pero peor diferencia de gol.

Por otro lado, Millonarios complicó sus posibilidades de entrar al grupo de los ocho al quedar en la casilla 15 con 18 unidades.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - fecha 16

1. Atlético Bucaramanga - 31 puntos
2. Medellín - 31 puntos
3. Junior - 31 puntos
4. Atlético Nacional - 28 puntos
5. Fortaleza - 28 puntos
6. Deportes Tolima - 26 puntos
7. Llaneros - 25 puntos
8. Santa Fe - 22 puntos
-------------
9. Águilas Doradas - 21 puntos
10. América - 20 puntos
11. Alianza - 20 puntos
12. Deportivo Cali - 20 puntos
13. Once Caldas  - 19 puntos
14. Deportivo Pereira - 18 puntos
15. Millonarios - 18 
16. Unión Magdalena - 18 puntos
17. Envigado - 16 puntos
18. Deportivo Pasto - 13 puntos
19. Boyacá Chicó - 13 puntos
20. La Equidad - 11 puntos

Programación de la fecha 17 de la Liga BetPlay

Viernes 24 de octubre

Alianza Vs La Equidad 
Hora: 4:00 P.M.
Estadio Armando Maestre Pavajeau

Fortaleza Vs Deportivo Pasto 
Hora: 6:00 P.M.
Estadio Metropolitano de Techo

Deportivo Pereira Vs Águilas Doradas
Hora: 8:10 P.M.
Estadio Hernán Ramírez Villegas

América Vs Junior 
Hora: 8:10 P.M.
Estadio Francisco Rivera Escobar


Sábado 25 de octubre

Envigado Vs Boyacá Chicó 
Hora: 2:00 P.M.
Estadio Metropolitano de Itagüí

Deportes Tolima Vs Deportivo Cali 
Hora: 3:00 P.M.
Estadio Manuel Murillo Toro

Bucaramanga Vs Llaneros 
Hora: 4:10 P.M.
Estadio Américo Montanini

Santa Fe Vs Millonarios 
Hora: 6:20 P.M.
Estadio El Campín

Once Caldas Vs Unión Magdalena 
Hora: 8:30 P.M.
Estadio Palogrande

Domingo 26 de octubre

Nacional Vs Medellín
Hora: 6:30 P.M.
Estadio Atanasio Girardot.

Antena 2
