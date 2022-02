Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota de América; Fecha 6

Se han disputado siete partidos de la sexta fecha en la Liga BetPlay Dimayor 2022. Unión Magdalena, Cortuluá, La Equidad, Once Caldas y Águilas Doradas hicieron respetar su casa, mientras que Pasto ganó de visitante.

Deportes Tolima, que chocará este domingo contra Jaguares, se mantiene en el primer lugar con 12 puntos.

Atlético Nacional es segundo con 11 unidades después de empatar en casa con Alianza Petrolera. Once Caldas escaló hasta la tercera casilla luego de vencer a Junior y además se mantiene invicto en el certamen.

Jaguares, con un duelo menos, está en la cuarta posición con 10 puntos. Santa Fe, que jugará este domingo contra Pereira es quinto con nueve.

En la sexta posición quedó Alianza Petrolera, mientras que Junior es séptimo y Medellín octavos. Estos tres clubes tienen nueve puntos.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

1. Tolima - 12 puntos (5 partidos jugados)

2. Atlético Nacional - 11 puntos

3. Once Caldas - 11 puntos (5 partidos jugados)

4. Jaguares - 10 puntos

5. Santa Fe - 9 puntos

6. Alianza Petrolera - 9 puntos

7. Junior - 9 puntos

8. Medellín - 9 puntos

9. Cortuluá - 8 puntos

10. América - 8 puntos

11. Envigado - 8 puntos

12. Millonarios - 8 puntos

13. Águilas Doradas - 8 puntos

14. La Equidad - 7 puntos

15. Unión Magdalena - 6 puntos

16. Pasto - 5 puntos

17. Bucaramanga - 5 puntos

18. Pereira - 4 puntos

19. Cali - 3 puntos

20. Patriotas - 3 puntos

Este domingo se completará la sexta fecha con los partidos: Santa Fe Vs. Pereira; Cali Vs. Millonarios y Jaguares Vs. Tolima.